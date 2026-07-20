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सावन को लेकर बनारस में कुंभ जैसी तैयारी; कैंट रेलवे स्टेशन पर 187 कैमरों से होगी निगरानी, चलाई जाएंगी विशेष ट्रेनें

30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन माह रहेगा, हाई-फाई कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी.

सावन में बनारस में ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान.
सावन में बनारस में ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 6:48 PM IST

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वाराणसी: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है. इसी के साथ उन जगहों पर विशेष तैयारियां शुरू हो गई है, जहां भीड़ ज्यादा होती है. इनमें द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल प्रमुख ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ विशेष महत्व रखता है. जिस तरह से महाकुंभ में प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा भीड़ काशी में देखने को मिली थी, उसी तरह इस बार सावन को लेकर भी जबरदस्त भीड़ होने के कयास हैं. जिसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा कैंट रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त व्यवस्था शुरू कर दी गई है. महाकुंभ की तर्ज पर होल्डिंग एरिया और सुरक्षा के लिए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे पूरे कैंपस में लगाए गए हैं.

बनारस में सावन की तैयारी (Video Credit; ETV Bharat)

इस बारे में उत्तर रेलवे के एडीआरएम बृजेश कुमार यादव का कहना है कि 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन माह रहेगा. इसलिए वाराणसी जंक्शन पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. वाराणसी स्टेशन प्रशासन द्वारा सावन माह के दौरान ट्रेन रैक अलर्ट मोड में रखे जाएंगे. सफाई, खानपान और जलापूर्ति की व्यवस्था के निर्देश दिए गए. होल्डिंग एरिया की सुविधा की भी तैयारी रखने को कहा गया है.

सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर
सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बारे में स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि कुल मिलाकर 187 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को पूरे परिसर में इंस्टॉल किया जा रहा है. बताया जिसके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम भी तैयार हुआ है, जो अब पूरे स्टेशन परिसर के संचालन और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. स्टेशन के में एंट्री पॉइंट पर अलग-अलग जगह पर स्कैनर उपलब्ध करवा दिए गए हैं. जहां बिना जांच किसी को भी प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति नहीं है. इसके अतिरिक्त हाई-फाई कंट्रोल रूम से 24 घंटे अलग-अलग सेक्टर की निगरानी की जा रही है, जो सावन में और भी मजबूती से होगी.

बनारस कैंट रेलवे स्टेशन
बनारस कैंट रेलवे स्टेशन (Photo Credit; ETV Bharat)

बताया कि आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को भी अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया है. दो स्पेशल रैक हर वक्त तैयार रहेंगे. जिसमें 8 घंटे की शिफ्ट में हम कर्मचारी तैनात रखेंगे. भीड़ ज्यादा होने की स्थिति में तत्काल उस रूट पर ट्रेन का संचालन कर भीड़ कम करने का काम किया जाएगा.

यह होल्डिंग एरिया कुंभ की तर्ज पर ही काम करेगा ताकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में परिसर लगातार खाली करवाने की कवायद जारी रहे. वहीं जंक्शन और सर्कुलेटिंग एरिया को बेसहारा पशु, कुत्ते आदि से मुक्त रखा जाएगा. आग से बचाव के लिए स्टेशन पर लगे अग्निशामक उपकरण और वाटर हाईड्रेट को दुरुस्त किया गया है. स्टेशन के प्रत्येक स्टाल, यूनिट पर निर्धारित क्षमता का अग्निशामक यंत्र कार्यशील रखने के निर्देश दिए गए हैं. खाद्य सामग्री और निर्माण वाले प्लेटफार्म जन आहार, फूड ट्रैक यूनिट, रेल कोच रेस्टोरेंट, फूड वैन, एग्जीक्यूटिव लाबी स्थित फूड ट्रैक यूनिट में सफाई के विशेष इंतजाम होंगे.

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