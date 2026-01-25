ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल होंगे मुख्य अतिथि, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जानिए

बलौदाबाजार जिला प्रशासन का दावा है कि 26 जनवरी के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली गई हैं. देशभक्ति से भरपूर होगा कार्यक्रम.

Preparations for Republic Day
सांसद बृजमोहन अग्रवाल होंगे जिला स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : January 25, 2026 at 7:30 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस वर्ष गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा. समारोह के मुख्य अतिथि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल होंगे.

सुबह से ही देशभक्ति का माहौल

जिला स्तरीय समारोह की शुरुआत सुबह ठीक 8 बजकर 59 मिनट पर होगी, जब मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल का मंच पर आगमन और औपचारिक स्वागत किया जाएगा. इसके बाद सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि झंडा फहराएंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय धुन बजेगी और परेड सलामी देगी. इसके बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति के भाव से पूरा मैदान गूंज उठेगा. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं और आम नागरिक उपस्थित रहेंगे.

परेड और मार्च पास्ट रहेगा आकर्षण का केंद्र

सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर परेड की टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी. इसमें जिला पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और गाइड की टुकड़ियां शामिल होंगी. मार्च पास्ट के दौरान अनुशासन, एकरूपता और समन्वय का विशेष ध्यान रखा जाएगा. परेड को लेकर कई दिनों से अभ्यास चल रहा है, ताकि गणतंत्र दिवस के दिन किसी भी प्रकार की कमी न रहे.

मुख्यमंत्री का संदेश और शहीद परिवारों का सम्मान

सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री का संदेश वाचन करेंगे. इस संदेश के माध्यम से शासन की उपलब्धियों, योजनाओं और प्रदेश की विकास दिशा से आम जनता को अवगत कराया जाएगा. सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर जिले के शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा. यह पल भावनात्मक और प्रेरणादायक होता है, जब देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के परिजनों को सम्मानित कर उनके बलिदान को नमन किया जाता है.

सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां

सुबह 9 बजकर 40 मिनट से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. विद्यालयों के छात्र-छात्राएं देशभक्ति से जुड़े नृत्य, गीत और समूह प्रस्तुतियां देंगे. इसके बाद सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर विभागों और संस्थाओं की ओर से तैयार की गई झांकियों का प्रदर्शन होगा. झांकियों के जरिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक संदेशों और जिले की उपलब्धियों को रचनात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा.

पुरस्कार वितरण के साथ समापन

झांकी प्रदर्शन के बाद सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें उत्कृष्ट परेड टुकड़ियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यालयों और विभागीय झांकियों को पुरस्कृत किया जाएगा. पुरस्कार वितरण के साथ ही जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन होगा.

प्रशासन ने कसी कमर

जिला प्रशासन ने समारोह को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं. सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और बैठक व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पुलिस और प्रशासनिक अमले को निर्देश दिए गए हैं कि समारोह के दौरान अनुशासन और सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो. साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे समय पर पहुंचकर निर्धारित बैठने और शांति व्यवस्था का पालन करें.

उत्साह और उम्मीदों के साथ 26 जनवरी का इंतजार

गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता का उत्सव है. बलौदाबाजार जिले में इस दिन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. स्कूली बच्चों से लेकर प्रशासनिक अमले तक, हर कोई इस आयोजन को यादगार बनाने में जुटा हुआ है.

