रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम चरण में, 58 विद्यार्थियों को मिलेगा गोल्ड मेडल
रांची यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कुलपति और परीक्षा नियंत्रक ने तैयारियों की जानकारी दी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 2:47 PM IST
रांची: रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है. समारोह में इस बार कुल 58 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे. इनमें 44 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं. यानी गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में तीन गुना से अधिक है. रांची विश्वविद्यालय की कुलपति सरोज शर्मा और परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार सिंह ने दीक्षांत समारोह को लेकर विभिन्न तैयारियों और पुरस्कारों की जानकारी दी.
कुल 71 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे
विश्वविद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 58 गोल्ड मेडल के अलावा 13 स्पॉन्सर गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे. इस तरह स्पॉन्सर मेडल सहित कुल 71 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे. समारोह में दो विशिष्ट लोगों को मानद उपाधि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डीलिट) से सम्मानित किया जाएगा. इनमें आईआईएम कोलकाता के निदेशक प्रो. आलोक राय और एनईपीए की कुलपति प्रो. शशिकला शामिल हैं.
विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी
दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों और पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी. मास्टर ऑफ आर्ट्स (ह्यूमैनिटीज) के 15, सोशल साइंस के नौ और प्रोफेशनल कोर्स के 12 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. वहीं मास्टर ऑफ कॉमर्स के एक, मास्टर ऑफ साइंस (साइंस) के छह और प्रोफेशनल कोर्स के चार विद्यार्थियों को भी डिग्री प्रदान की जाएगी. इसके अलावा एमबीए, एमसीए और मास्टर ऑफ लॉ के एक-एक विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी.
विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा
विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में भी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा. ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री (जनरल कोर्स) और ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री (प्रोफेशनल कोर्स) के लिए एक-एक विद्यार्थी का चयन किया गया है. इसी तरह एमबीबीएस, लॉ, एजुकेशन, बीबीए, एलएलबी और बीडीएस में एक-एक विद्यार्थी को बेस्ट ग्रेजुएट के सम्मान से नवाजा जाएगा.
एमडी/एमएस के दो विद्यार्थियों को ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित किया जाएगा. इस बार दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. राज्यपाल विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान करेंगे. समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.
दीक्षांत समारोह के बजट में कटौती
इस बार दीक्षांत समारोह के आयोजन में बजट में कटौती भी की गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आयोजन को निर्धारित संसाधनों के भीतर व्यवस्थित तरीके से तैयारी की जा रही है. वहीं समारोह में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है. विद्यार्थी पारंपरिक परिधान में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इसके जरिए समारोह की गरिमा और भारतीय परंपरा दोनों को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सिंडिकेट की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें एकमात्र मुद्दे पर चर्चा की गई. दीक्षांत समारोह में होने वाले खर्च के बजट को मंजूरी दी गई. पिछले सत्र में कन्वोकेशन पर जहां करीब 52 लाख रुपये खर्च हुए थे, वहीं इस बार कटौती करते हुए 45 लाख 50 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. हालांकि, रजिस्ट्रार ने बताया कि वास्तविक खर्च इससे भी कम रहने का अनुमान है.
कुलपति प्रो. सरोज कुमार शर्मा और परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार सिंह के अनुसार, दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत और उपलब्धियों को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है. विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री, गोल्ड मेडल और विभिन्न श्रेणियों के सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
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