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रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम चरण में, 58 विद्यार्थियों को मिलेगा गोल्ड मेडल

विश्वविद्यालय पदाधिकारियों संग बैठक करतीं आरयू की कुलपति सरोज शर्मा. ( फोटो-ईटीवी भारत )