हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी का आगाज, महासमिति अध्यक्ष के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में, 14 मार्च को चुनाव

हजारीबागः जिले की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है. इसे देश के सबसे बड़े जुलूस के रूप में भी देखा जाता है. जहां 36 घंटे तक राम भक्त नाचते गाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्मोत्सव मनाते हैं. इस त्योहार की तैयारी होली के बाद से शुरू होती है. सबसे पहले रामनवमी महासमिति अध्यक्ष का चयन होता है. उनके हाथों में यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह शांति और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराए. इस बार महासमिति अध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. 14 मार्च को चुनाव होगा और यह तय होगा कि कौन 2026 की रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष बनेगा.

अध्यक्ष पद के चयन को लेकर बैठक की गई

हजारीबाग रामनवमी समिति का अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर राम भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर है. हजारीबाग के 10 राम भक्तों ने अध्यक्ष बनाने की दावेदारी पेश की है. अध्यक्ष पद के चयन को लेकर श्री राम जानकी मठ बड़ा अखाड़ा में बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता महंत विजयानंद दास ने की जिसमें किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पायी, जिसके बाद रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 लोगों ने अपनी-अपनी दावेदारी पेश की.

जानकारी देते महंत और अध्यक्ष (Etv Bharat)

9 तारीख के शाम तक नाम वापसी का समय

अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वालों में किशन यादव, पुरुषोत्तम पांडेय, लड्डू यादव उर्फ करण यादव, अजय दास, दीप नारायण, राजकुमार सोनी, दीपक देवराज, मनीष यादव उर्फ चरका, घोंचु बंगाली और आशीष सिन्हा शामिल हैं. 9 तारीख के शाम तक नाम वापसी का समय रखा गया है साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कोई उम्मीदवार किसी को समर्थन देंगे वह भी इसका ऐलान शाम तक करेंगे.