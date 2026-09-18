कानपुर इस्कॉन मंदिर में राधाष्टमी की इस बार खास तैयारियां, ऐसे मनेगा जन्मोत्सव
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुचारु दर्शन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:53 AM IST
कानपुर: इस्कॉन कानपुर मंदिर में श्री राधाष्टमी महोत्सव बेहद श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा. श्री राधारानी के जन्मोत्सव पर शहर और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां जोरों-शोरों से की जा रही हैं.
बता दें, शनिवार को श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर प्रातःकाल श्री राधारानी का भव्य महाअभिषेक किया जाएगा. इस दौरान हरिनाम संकीर्तन, विशेष पूजा-अर्चना और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. गौड़ीय वैष्णव परंपरा में राधारानी को प्रेम, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है. इस पावन अवसर पर भक्तों को श्री राधारानी के विशेष दर्शन और अभिषेक में शामिल होने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा.
इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए एक राहत भरी खबर साझा की है. मंदिर तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम अब लगभग पूरा हो चुका है. रास्तों की स्थिति सुधरने से अब भक्तों और शहरवासियों को मंदिर पहुंचने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
इस्कॉन कानपुर के मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु ने बताया, अब रास्ते पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, इसलिए श्रद्धालु आसानी से मंदिर पहुंचकर राधारानी के जन्मोत्सव का आनंद ले सकते हैं. गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो बप्पा और राधारानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. वहीं हजारों की संख्या में जुटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुचारु दर्शन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
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