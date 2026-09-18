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कानपुर इस्कॉन मंदिर में राधाष्टमी की इस बार खास तैयारियां, ऐसे मनेगा जन्मोत्सव

कानपुर इस्कॉन मंदिर में शनिवार को मनेगी भव्य राधाष्टमी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: इस्कॉन कानपुर मंदिर में श्री राधाष्टमी महोत्सव बेहद श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा. श्री राधारानी के जन्मोत्सव पर शहर और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां जोरों-शोरों से की जा रही हैं. इस्कॉन मंदिर, कानपुर (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, शनिवार को श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर प्रातःकाल श्री राधारानी का भव्य महाअभिषेक किया जाएगा. इस दौरान हरिनाम संकीर्तन, विशेष पूजा-अर्चना और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. गौड़ीय वैष्णव परंपरा में राधारानी को प्रेम, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है. इस पावन अवसर पर भक्तों को श्री राधारानी के विशेष दर्शन और अभिषेक में शामिल होने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा.