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पलामू में वित्त मंत्री की सुरक्षा को लेकर आंदोलन की तैयारी, समर्थक बोले- दलित समझ कर किया जा रहा सौतेला व्यवहार

वित्त मंत्री की सुरक्षा को लेकर आंदोलन की तैयारी ( Etv Bharat )

पलामू: झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा को लेकर पलामू में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है. वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति और कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से आंदोलन करने की घोषणा की है. पूरे मामले को लेकर वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पलामू सर्किट हाउस में आयोजित की गई.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अति नक्सल प्रभावित रहा है. उनके साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी होने पर सारी जवाबदेही राज्य के डीजीपी पर होगी. संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति समझकर मंत्री के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. राधाकृष्ण किशोर झारखंड सरकार के कैबिनेट में एकमात्र दलित मंत्री हैं.

वित्त मंत्री की सुरक्षा को लेकर आंदोलन की तैयारी (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री के साथ हो रही घटनाओं को लेकर पूरे प्रदेश के पासवान समाज ने कड़ी निंदा की है और आंदोलन को लेकर सभी एकजुट हैं. संदीप पासवान ने कहा कि मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य के डीजीपी पर है.

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