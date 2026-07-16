पलामू में वित्त मंत्री की सुरक्षा को लेकर आंदोलन की तैयारी, समर्थक बोले- दलित समझ कर किया जा रहा सौतेला व्यवहार
झारखंड में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है.
Published : July 16, 2026 at 4:11 PM IST
पलामू: झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा को लेकर पलामू में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है. वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति और कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से आंदोलन करने की घोषणा की है. पूरे मामले को लेकर वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पलामू सर्किट हाउस में आयोजित की गई.
वित्त मंत्री के साथ 'अनहोनी' के लिए DGP जिम्मेदार: संदीप कुमार पासवान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अति नक्सल प्रभावित रहा है. उनके साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी होने पर सारी जवाबदेही राज्य के डीजीपी पर होगी. संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति समझकर मंत्री के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. राधाकृष्ण किशोर झारखंड सरकार के कैबिनेट में एकमात्र दलित मंत्री हैं.
उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री के साथ हो रही घटनाओं को लेकर पूरे प्रदेश के पासवान समाज ने कड़ी निंदा की है और आंदोलन को लेकर सभी एकजुट हैं. संदीप पासवान ने कहा कि मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य के डीजीपी पर है.
वित्त मंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: कांग्रेस नेता
छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता अशोक प्रसाद सोनी ने कहा कि वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के साथ पूरे विधानसभा के लोग साथ हैं, वित्त मंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि वित्त मंत्री नक्सल इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुरू से नक्सल के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं.
वित्त मंत्री की सुरक्षा मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी
वहीं पाटन के मुखिया सह यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिल पासवान ने कहा कि पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित रहा है. इस इलाके में वित्त मंत्री ने कई विकास कार्य किए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा.
बता दें कि झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर अपनी सुरक्षा वापस कर दी थीं.
ये भी पढ़ें- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की नाराजगी पर बोले सीपी सिंह- दोबारा सुरक्षा मिले तो ना लें, वरना लोग हंसेंगे
डीजीपी से नाराज हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सुरक्षा गार्ड और कारकेड की गाड़ियां लौटाईं, कहा- ऊपर वाले पर है भरोसा
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर साधा निशाना, JTET भाषा विवाद पर पार्टी का रुख साफ नहीं करने से बिफरे