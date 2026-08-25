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विधायक जयराम महतो को लेकर पुलिस आंदोलन शुरू, सीएम से की गई हस्तक्षेप की मांग

रांची में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की आपात बैठक हुई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Preparations for protest against MLA Jairam Mahto underway at meeting of Jharkhand Police Association in Ranchi
झारखंड पुलिस एसोसिएशन अध्य्क्ष (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 9:01 PM IST

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रांचीः डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो पर बरवाअड्डा थाना प्रभारी को फोन पर कथित तौर पर गाली-गलौज करने और धमकी देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. मंगलवार की शाम रांची में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की आपात बैठक हुई, जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है.

काला बिल्ला लगाकर करेंगे विरोध

डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच हुए विवाद को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है. पुलिस एसोसिएशन ने विधायक पर थाना प्रभारी से कथित तौर पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा के इस्तेमाल और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है.

Preparations for protest against MLA Jairam Mahto underway at meeting of Jharkhand Police Association in Ranchi
झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बैठक (ETV Bharat)

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि विधायक की ओर से माफी नहीं मांगी जाती है, तो पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे. साथ ही, महासंघ के आदेश के प्रत्याशा में पुलिसकर्मियों के अनिश्चितकालीन तौर पर कर्तव्य पर नहीं लौटने का निर्णय भी ले सकते है.

क्या है आरोप

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्य्क्ष राहुल के अनुसार 21 अगस्त की रात बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार को विधायक जयराम महतो के मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप कॉल के माध्यम से कथित रूप से गाली-गलौज एवं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई. बातचीत के दौरान थाना प्रभारी को सरकार बदलने के बाद उन्हें खोजकर नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी भी दी गई.

एसोसिएशन के मुताबिक, घटना के बाद विधायक और उनके समर्थकों द्वारा बरवाअड्डा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी के कार्यालय कक्ष में कथित तौर पर अभद्र भाषा का दोबारा इस्तेमाल किया गया. यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी की टेबल पर रखे सामान को तितर-बितर किया गया और नाम पट्टिका तोड़ दी गई. एसोसिएशन ने कहा है कि इस घटना से धनबाद ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी आक्रोशित हैं.

माफी नहीं तो काला बिल्ला लगाकर विरोध

पुलिस एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि विधायक की ओर से माफी नहीं मांगे जाने की स्थिति में पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे. एसोसिएशन ने इसे पुलिसकर्मियों के मान-सम्मान और कार्यस्थल की गरिमा से जोड़ते हुए अपने स्तर पर विरोध की तैयारी की है.

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

एसोसिएशन ने झारखंड के मुख्यमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. संगठन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि आक्रोशित पुलिसकर्मियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुलाकात का समय दिया जाए, ताकि वर्तमान परिस्थितियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा सके.

इसके अलावा एसोसिएशन ने बरवाअड्डा थाना प्रभारी को ऑफ ड्यूटी रखने पर भी सवाल उठाया है. संगठन का कहना है कि थाना प्रभारी को ऑफ ड्यूटी रखने से विधायक और उनके समर्थकों द्वारा थाना प्रभारी तथा अन्य पदस्थापित पुलिसकर्मियों के जान-माल को नुकसान पहुंचने की आशंका हो सकती है.

'जनप्रतिनिधि को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए'

पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि लोकसेवक के मुंह से मां-बहन की गालियां निकलना किसी जनप्रतिनिधि का आचरण नहीं, बल्कि आपराधिक मानसिकता का परिचायक है. एसोसिएशन ने इस तरह की भाषा और व्यवहार की कड़ी निंदा की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने कहा कि पुलिसकर्मी भी सम्मान और गरिमा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं. ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी दिए जाने का मामला गंभीर है. संगठन ने पूरे प्रकरण में सम्मानजनक समाधान और उचित कार्रवाई की मांग की है.

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विधायक के विरोध में पुलिस का आंदोलन
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