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विधायक जयराम महतो को लेकर पुलिस आंदोलन शुरू, सीएम से की गई हस्तक्षेप की मांग

रांचीः डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो पर बरवाअड्डा थाना प्रभारी को फोन पर कथित तौर पर गाली-गलौज करने और धमकी देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. मंगलवार की शाम रांची में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की आपात बैठक हुई, जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है.

काला बिल्ला लगाकर करेंगे विरोध

डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच हुए विवाद को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है. पुलिस एसोसिएशन ने विधायक पर थाना प्रभारी से कथित तौर पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा के इस्तेमाल और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है.

झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बैठक (ETV Bharat)

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि विधायक की ओर से माफी नहीं मांगी जाती है, तो पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे. साथ ही, महासंघ के आदेश के प्रत्याशा में पुलिसकर्मियों के अनिश्चितकालीन तौर पर कर्तव्य पर नहीं लौटने का निर्णय भी ले सकते है.

क्या है आरोप

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्य्क्ष राहुल के अनुसार 21 अगस्त की रात बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार को विधायक जयराम महतो के मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप कॉल के माध्यम से कथित रूप से गाली-गलौज एवं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई. बातचीत के दौरान थाना प्रभारी को सरकार बदलने के बाद उन्हें खोजकर नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी भी दी गई.

एसोसिएशन के मुताबिक, घटना के बाद विधायक और उनके समर्थकों द्वारा बरवाअड्डा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी के कार्यालय कक्ष में कथित तौर पर अभद्र भाषा का दोबारा इस्तेमाल किया गया. यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी की टेबल पर रखे सामान को तितर-बितर किया गया और नाम पट्टिका तोड़ दी गई. एसोसिएशन ने कहा है कि इस घटना से धनबाद ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी आक्रोशित हैं.

माफी नहीं तो काला बिल्ला लगाकर विरोध