काशी में पितृपक्ष की तैयारी: श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सज रहा पिशाचमोचन कुंड
वाराणसी नगर निगम की बड़ी पहल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 4:34 PM IST
वाराणसी: 26 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है.पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग काशी, गया जाते हैं जहां अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं. इस क्रम में वाराणसी में भी लाखों की संख्या में लोगों का आगमन होता है और यहां मौजूद पौराणिक पिशाचमोचन कुंड पर लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं,ऐसे में लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए नगर निगम की ओर से इस पूरे कुंड को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है.
कायाकल्प की कवायद: वाराणसी शहर के पौराणिक जलस्रोतों, तालाबों, कुंडों और कुओं के अस्तित्व को बचाने और उनके जीर्णोद्धार को लेकर नगर निगम काम कर रहा है. इसके तहत जलस्रोतों को संरक्षित करने के दृष्टि से पौराणिक कुंडों के पानी के शोधन और सफाई के साथ-साथ उनके सुंदरीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है.
पिशाचमोचन कुंड पर ओपन जिम, सीसीटीवी और लाइटें लगाने के निर्देश दिए, वहीं राम कुंड परिसर में पूर्व में क्षतिग्रस्त हुई दीवार के स्थान पर मजबूत आरसीसी दीवार के निर्माण, रेलिंग की मरम्मत और पेंटिंग कराई जा रही है.इसके साथ ही पितरकुंडा तालाब पर भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण, रेलिंग लगाने, पेंटिंग और समूचे परिसर में नियमित साफ-सफाई व्यवस्था होगी,जिससे यहां आने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो.- हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त
सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था: पिशाचमोचन कुंड की सुरक्षा और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तालाब को विकसित किया जा रहा है. इसके तहत तालाब किनारे प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
अधिकारियों ने लिया जायजा: इस क्रम में रविवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पिशाचमोचन कुंड, पितरकुंडा तालाब और राम कुंड तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कुंडों पर चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और सभी अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए.
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