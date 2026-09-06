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काशी में पितृपक्ष की तैयारी: श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सज रहा पिशाचमोचन कुंड

पितृपक्ष 2026: काशी में भव्य तैयारियां! ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: 26 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है.पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग काशी, गया जाते हैं जहां अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं. इस क्रम में वाराणसी में भी लाखों की संख्या में लोगों का आगमन होता है और यहां मौजूद पौराणिक पिशाचमोचन कुंड पर लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं,ऐसे में लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए नगर निगम की ओर से इस पूरे कुंड को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है. काशी का पिशाचमोचन कुंड अब बदलेगा! (Photo Credit: ETV Bharat)



कायाकल्प की कवायद: वाराणसी शहर के पौराणिक जलस्रोतों, तालाबों, कुंडों और कुओं के अस्तित्व को बचाने और उनके जीर्णोद्धार को लेकर नगर निगम काम कर रहा है. इसके तहत जलस्रोतों को संरक्षित करने के दृष्टि से पौराणिक कुंडों के पानी के शोधन और सफाई के साथ-साथ उनके सुंदरीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है.