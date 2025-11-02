ETV Bharat / state

केवलादेव में नई सुविधाएं जल्द, पिक एंड ड्रॉप और दो-सीटर साइकिलें बनाएंगी सफर यादगार...जानिए सब कुछ

अब मुख्य द्वार से बैरियर तक की यात्रा आसान होगी. आधुनिक सुविधा से जोड़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा.

Two-seater bicycles will make travel easier
दो-सीटर साइकिलें बनाएंगी सफर आसान (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 8:21 AM IST

6 Min Read
भरतपुर: विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अब पर्यटकों के लिए और भी सुविधाजनक बनने जा रहा है. उद्यान प्रशासन की पिक एंड ड्रॉप सेवा और दो-सीटर साइकिल सुविधा शुरू करने की तैयारी है. मंजूरी मिलते ही ये दोनों सेवाएं पर्यटकों के लिए शुरू कर दी जाएंगी. नई व्यवस्था से अब मुख्य द्वार से बैरियर तक की यात्रा आसान होगी, जबकि दो सीट वाली साइकिलें घना की हरियाली के बीच सैर को और यादगार बनाएंगी. ईको-फ्रेंडली पहल के तहत ये तैयारियां केवलादेव को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी उदाहरण पेश करेंगी.

नई सेवाओं की रूपरेखा तैयार: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक मानस सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हर वर्ग के पर्यटक को घना का अनुभव सुगमता और सुकून के साथ मिले. नई पिक एंड ड्रॉप सेवा के तहत पर्यटकों को मुख्य द्वार से बैरियर तक और वहां से वापसी के लिए ईको-फ्रेंडली वाहन सुविधा उपलब्ध कराएंगे. यह सेवा खासतौर पर उन पर्यटकों के लिए फायदेमंद होगी, जो साइकिल या ई-रिक्शा नहीं लेते. इस सुविधा का प्रति पर्यटक शुल्क एक तरफ का 50 रुपए रखा जाएगा. सिंह के अनुसार यह सेवा नियंत्रित दरों और निर्धारित मार्ग पर ही होगी ताकि उद्यान की पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव न पड़े.

उद्यान के निदेशक मानस सिंह बोले... (ETV Bharat Bharatpur)

Keoladeo is a major biodiversity center
जैव विविधता का बड़ा केंद्र केवलादेव (ETV Bharat Bharatpur)

सैर में नया रोमांच: निदेशक मानस सिंह ने बताया कि घना में जल्द दो सीट वाली (डबल सीटर) साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी. इसका उद्देश्य है कि परिवार या जोड़े एक साथ साइकिल चलाने का आनंद ले सकें. इससे जहां घना की यात्रा में रोमांच बढ़ेगा, वहीं किराए की साइकिल सेवा में इजाफा होगा.

Tourists enjoy the Keoladeo tour
केवलादेव भ्रमण का लुत्फ उठाते हैं सैलानी (ETV Bharat Bharatpur)

पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा असर: सिंह ने कहा कि दोनों नई सेवाओं को ईको-फ्रेंडली कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जा रहा है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देश का प्रमुख जैव विविधता केंद्र है, इसलिए यहां हर कदम पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया जाता है. पिक एंड ड्रॉप वाहनों में इलेक्ट्रिक बैटरी सिस्टम (गोल्फ कार्ट गाड़ी) का उपयोग किया जाएगा ताकि ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित रख सकें. निदेशक मानस का कहना है कि हम नहीं चाहते कि पर्यटक सुविधा बढ़ाने के नाम पर उद्यान के पक्षी और वन्यजीव असहज हों. इसलिए हर नई सेवा में पर्यावरणीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

A large number of tourists visit Ghana
बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं घना (ETV Bharat Bharatpur)

ऐसे पहुंचे घना

  • केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर शहर से गुजरने वाले आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है. यह भरतपुर रोडवेज बस स्टैंड से 4.3 किमी और भरतपुर रेलवे स्टेशन से 5.5 किमी दूर है.
  • भरतपुर तक पहुंचना बेहद आसान है. आगरा 55.4 और जयपुर से 184 किमी दूरी है.
  • दिल्ली (इंदिरा गांधी एयरपोर्ट) से दूरी 199 किमी है. तीनों शहरों से बस, ट्रेन और टैक्सी की सीधी सुविधा उपलब्ध है. भरतपुर पहुंचने के बाद स्थानीय टैक्सी या ऑटो से उद्यान के मुख्य द्वार तक पहुंचा जा सकता है.

घना उद्यान में प्रवेश शुल्क

  1. भारतीय पर्यटक: 155 रुपए
  2. विद्यार्थी: 62 रुपए
  3. विदेशी पर्यटक: 959 रुपए

ये साधन

  • पर्यटक घना का भ्रमण करने को साइकिल, ई साइकिल, ई-रिक्शा, तांगा या नौका का उपयोग कर सकते हैं.
  • साइकिल किराया: 150 रुपए प्रति व्यक्ति
  • ई-रिक्शा किराया: 800 रुपए (दो घंटे)
  • ई-साइकिल: 150 रुपए (तीन घंटे)
  • तांगा किराया: 1200 रुपए (तीन घंटे)
  • पर्यटकों का समूह 6 या अधिक है तो नेचर गाइड अनिवार्य है, जिसका शुल्क 800 रुपए (दो घंटे) है
  • घना के शांत जलाशयों में नौकायन का आनंद लिया जा सकता है-छोटी नौका (4 सीटर) के 330 रुपए प्रति घंटा तो बड़ी नौका (8 सीटर) का 660 रुपए प्रति घंटा किराया है.

शिकार से संरक्षण तक की कहानी

  • केवलादेव का इतिहास राजस्थान की विरासत और पर्यावरण संरक्षण की अद्भुत कहानी बयां करता है.
  • 18वीं शताब्दी में भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल ने यहां अजान बांध का निर्माण कराया था. इसका उद्देश्य सिंचाई और जल प्रबंधन था, लेकिन समय के साथ यह क्षेत्र प्राकृतिक झील में तब्दील हो गया. इसने प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया.
  • 1850 से 1899 के बीच गुजरात के मोरवी रियासत के प्रशासक हरभामजी ने यहां नहरों और बांधों की शृंखला विकसित की. इससे दलदली इलाका स्थायी रूप से बन गया.
  • 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसे संगठित बत्तख आखेटस्थल के रूप में उद्घाटित किया.
  • 1956 तक शिकार चलता रहा, उसके बाद इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया.
  • 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया.
  • आज यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में पक्षी संरक्षण और पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन चुका है.

घना की जैव विविधता: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 2873 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है. राजस्थान में पाई जाने वाली लगभग 510 पक्षी प्रजातियों में से 380 अकेले घना में हैं. यहां देशी और विदेशी दोनों तरह के पक्षी साल भर देखे जा सकते हैं.

मुख्य पक्षी प्रजातियां

  • सारस क्रेन, पेंटेड स्टॉर्क, आइबिस, ग्रे हेरॉन, पेलिकन, ओपन-बिल्ड स्टॉर्क, किंगफिशर, ब्राह्मिणी डक, कॉमन टील, कॉरमोरेंट और इग्रेट आदि.
  • घना को कभी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता था, जो सर्दियों में रूस से यहां आती थी. हालांकि अब यह यहां नहीं आती.
  • यहां नीलगाय, सियार, सांभर, जंगली बिल्ली, अजगर, और कछुओं की आठ प्रजातियां भी पाई जाती हैं.
  • तितलियों की लगभग 80 और मेंढकों की 9 प्रजातियां यहां की जैव विविधता को और समृद्ध बनाती हैं.

​कब जाएं घूमने: घना घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है. इस दौरान यहां विदेशी प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है. सर्द सुबहों में कोहरे और पक्षियों की चहचहाहट के बीच नौका विहार का अनुभव अनोखा होता है. हर वर्ष यहां हजारों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. इनमें पर्यावरणविद्, फोटोग्राफर और प्रकृति प्रेमी शामिल हैं. स्थानीय गाइड और वाहन चालक इस पर्यटन से अपना परिवार चलाते हैं. अनुमानतः हर साल घना पर्यटन से भरतपुर की अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपए का योगदान होता है.

