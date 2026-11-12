खैरागढ़ में 72 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, अवैध धान को लेकर प्रशासन ने की बड़ी तैयारी
खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. इस बार खरीदी केंद्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 7:27 PM IST
खैरागढ़ : छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.जिले के 65 सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 72 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी शुरू होगी, जो 15 जनवरी तक चलेगी. इस साल खरीदी का लक्ष्य 4 लाख 20 हजार मीट्रिक टन रखा गया है. खाद्य विपणन अधिकारी भुनेश्वर चेलक के अनुसार, खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने के साथ अवैध धान के संग्रहण और परिवहन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
धान उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ी
किसानों की सुविधा के लिए समितियों की संख्या 39 से बढ़ाकर 65 और उपार्जन केंद्रों की संख्या 51 से बढ़ाकर 72 की गई है. इस तरह 21 नए केंद्र शुरू किए गए हैं. जिले में 73,147 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनका कुल रकबा 82,562.78 हेक्टेयर है.नए केंद्रों से विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को लंबी दूरी तय करने, परिवहन खर्च और समय की बचत होगी.पुराने केंद्रों पर भीड़ और कतारों का दबाव भी कम होगा.
ऐप से 70 प्रतिशत टोकन, केंद्रों से 30 प्रतिशत
धान विक्रय के लिए 'किसान-तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन वितरण शुरू कर दिया गया है.कुल टोकनों में 70 प्रतिशत ऑनलाइन ऐप से और 30 प्रतिशत उपार्जन केंद्रों एवं समितियों के माध्यम से जारी होंगे. किसान घर बैठे टोकन ले सकेंगे, जबकि ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाने वालों को केंद्रों पर विकल्प मिलेगा.
दो अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर रहेगी निगरानी
खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक ने बताया कि जिले के दोनों अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. अवैध रूप से धान संग्रहित करने वाले व्यापारियों और कोचियों पर एक्शन होगा.
अवैध धान का परिवहन करते पकड़े जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.प्रशासन का जोर खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसानों को बिना परेशानी अपनी उपज बेचने की सुविधा देने पर है- भुवनेश्वर चेलक,खाद्य विपणन अधिकारी
रकबे के अनुसार सीमांत किसानों को अधिकतम एक, लघु किसानों को दो और दीर्घ किसानों को अधिकतम तीन टोकन जारी किए जाएंगे.ऑनलाइन टोकन पंजीयन रविवार से शुक्रवार तक 24 घंटे उपलब्ध रहेगा.हालांकि शनिवार, रविवार और अन्य शासकीय अवकाश पर धान की तौल नहीं होगी.टोकन जारी होने वाले दिन की तौल तिथि का चयन भी नहीं किया जा सकेगा.
बैंक खातों के सत्यापन के बाद ही मिलेगा टोकन
टोकन उन्हीं किसानों को जारी होंगे, जिनके बैंक एवं ऋण खातों का सत्यापन पूरा हो चुका है.टोकन में प्रति बोरा 0.40 क्विंटल यानी 40 किलोग्राम के निर्धारित अनुपात में मात्रा दर्ज करना अनिवार्य होगा. प्रशासन ने किसानों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त कर तय तारीख पर धान बेचने की अपील की है.
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