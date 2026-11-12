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खैरागढ़ में 72 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, अवैध धान को लेकर प्रशासन ने की बड़ी तैयारी

15 नवंबर से जिले के 72 केंद्रों में शुरू होगी धान खरीदी ( Etv Bharat )

खैरागढ़ : छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.जिले के 65 सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 72 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी शुरू होगी, जो 15 जनवरी तक चलेगी. इस साल खरीदी का लक्ष्य 4 लाख 20 हजार मीट्रिक टन रखा गया है. खाद्य विपणन अधिकारी भुनेश्वर चेलक के अनुसार, खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने के साथ अवैध धान के संग्रहण और परिवहन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

धान उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ी

किसानों की सुविधा के लिए समितियों की संख्या 39 से बढ़ाकर 65 और उपार्जन केंद्रों की संख्या 51 से बढ़ाकर 72 की गई है. इस तरह 21 नए केंद्र शुरू किए गए हैं. जिले में 73,147 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनका कुल रकबा 82,562.78 हेक्टेयर है.नए केंद्रों से विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को लंबी दूरी तय करने, परिवहन खर्च और समय की बचत होगी.पुराने केंद्रों पर भीड़ और कतारों का दबाव भी कम होगा.