बलौदा बाजार में धान खरीदी की तैयारी पूरी, किसानों की हर समस्या का 48 घंटे में होगा समाधान: कलेक्टर

हर धान उपार्जन केंद्र पर “समाधान पेटी” की व्यवस्था होगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो.

Preparations for paddy procurement
बलौदा बाजार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 10:50 PM IST

7 Min Read
बलौदा बाजार: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है. जिला प्रशासन ने धान खरीदी से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस बार जिला प्रशासन का जोर किसानों की सुविधा और पारदर्शिता पर है. कलेक्टर दीपक सोनी ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि किसानों को धान बिक्री में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है. कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए 166 केंद्रों में समाधान पेटी लगेगी. समाधान पेटी के जरिए कोशिश होगी कि 48 घंटों के भीतर किसानों की हर समस्या का समाधान कर दिया जाए.

15 नवंबर से धान खरीदी: 15 नवंबर से खरीदी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पिछले कई हफ्तों से युद्ध स्तर पर चल रही है. जिला प्रशासन ने इस बार किसानों की सुविधा को सबसे ऊपर रखते हुए कई नई व्यवस्थाएं लागू की है. जिनमें सबसे खास है हर धान उपार्जन केंद्र पर समाधान पेटी की व्यवस्था. जिला प्रशासन की कोशिश है कि किसानों की कोई भी शिकायत या समस्या सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचे. कलेक्टर दीपक सोनी ने ETV भारत से विशेष बातचीत में बताया कि इस बार खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए मल्टी लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है.

बलौदा बाजार (ETV Bharat)
उपार्जन केंद्रों पर लगेगी समाधान पेटी:
13 नवंबर को जिला मुख्यालय बलौदा बाज़ार में धान खरीदी के लिए नोडल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ. प्रशिक्षण में सभी विकासखंडों के नोडल अधिकारी, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हुए. प्रशिक्षण में धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया. टोकन जारी करने से लेकर धान के परिवहन, वजन, ग्रेडिंग, भुगतान और परिवहन तक की हर कार्रवाई की बारीकियां साझा की गई. कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह कार्य केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए लापरवाही या देरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हर केंद्र पर लगी समाधान पेटी रोजाना समिति प्रबंधक और नोडल अधिकारी की मौजूदगी में खोली जाएगी, और दर्ज शिकायतों को 48 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा. इस पहल का उद्देश्य है कि किसानों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि समस्या का समाधान वहीं स्थानीय स्तर पर हो सके: दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदा बाजार

धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा: इस बार खरीदी में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया गया है. प्रत्येक किसान और उसके वाहन की फोटोग्राफी अनिवार्य की गई है, जिसे आवक रजिस्टर और सिस्टम दोनों में अपलोड किया जाएगा. इससे धान खरीदी में फर्जी टोकन, बिचौलियों की भागीदारी और धान की डुप्लीकेट एंट्री जैसी शिकायतों पर अंकुश लगेगा. इसके अलावा उड़न दस्ता टीम लगातार निगरानी रखेगी और किसी भी गड़बड़ी की सूचना सीधे कलेक्टर को मिलेगी.

धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है. हमारी कोशिश है कोई किसान परेशान न हो. केंद्र में समाधान पेटी लगाई जा रही है, ताकि शिकायतें तुरंत जिला प्रशासन तक पहुंचे. शिकायत का निपटारा 48 घंटे के भीतर किया जाएगा: दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदा बाजार

166 उपार्जन केंद्रों में पहुंचेंगे 1.65 लाख किसान: इस साल बलौदा बाजार जिले के 166 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी होगी. एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से अब तक 1 लाख 65 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है. धान खरीदी की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इससे समय की बचत और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित होगी. जिला सहकारी बैंक, विपणन संघ, नोडल अधिकारी और राजस्व विभाग के बीच एक तालमेल बनाया जाएगा ताकि किसानों को परेशानी न उठानी पड़े.


बारदाने की नहीं होगी दिक्कत: कलेक्टर ने बताया कि इस बार बारदाने की कमी नहीं होगी. सभी समितियों में 15 दिनों की खरीदी के लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी केंद्र पर बारदाने की कमी या वितरण में गड़बड़ी पाई गई तो नोडल अधिकारी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे. धान खरीदी सीजन में अक्सर अवैध धान परिवहन और बिचौलियों की सक्रियता बढ़ जाती है. इस बार जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की गई है.

रोजाना फ्लाइंग स्क्वाड और चेकपोस्ट टीमों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है. अब तक कई संदिग्ध वाहनों को रोका गया है और बिचौलियों पर कार्रवाई की जा रही है. धान की खरीदी केवल पंजीकृत किसानों से की जाएगी, किसी अन्य के नाम से खरीदी करने या रसीद बदलवाने की कोशिश को अपराध माना जाएगा: दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदा बाजार

संपर्क केंद्र बना नियंत्रण कक्ष: संयुक्त जिला कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां से खरीदी की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी. किसान 24 घंटे इस केंद्र पर मोबाइल नंबर 92018 99925 पर कॉल कर अपनी शिकायत या जानकारी साझा कर सकते हैं. कंट्रोल रूम में एक टीम 24 घंटे तैनात रहेगी जो शिकायतों को संबंधित उपार्जन केंद्र तक भेजेगी और कार्रवाई की स्थिति को मॉनिटर भी करेगी.

टोकन प्रणाली “तुंहर टोकन” हुई स्मार्ट: धान खरीदी की सबसे अहम कड़ी टोकन सिस्टम को इस बार पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है. “तुंहर टोकन एप” के माध्यम से किसान खुद अपने मोबाइल से टोकन जनरेट कर सकेंगे. इससे लंबी कतारों और टोकन के दुरुपयोग जैसी शिकायतों में कमी आएगी. कलेक्टर ने कहा है कि सभी उपार्जन केंद्रों में पेयजल सुविधा, शौचालय, और रोशनी की व्यवस्था होगी. किसान आराम से इन केंद्रों पर आराम भी कर सकते हैं. हर खरीदी केंद्र में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि कोई विवाद या अव्यवस्था न हो. कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग के दायरे में लाया जाएगा.

किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. प्रशासन किसानों के साथ है. खरीदी में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी. अगर किसी को कोई शिकायत है, तो समाधान पेटी में लिखें या कंट्रोल रूम को जानकारी दें, कार्रवाई निश्चित होगी. हर वर्ष कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर खरीदी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हर स्तर पर निगरानी और जवाबदेही तय है: दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदा बाजार

कलेक्टर की किसानों से अपील: कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि, धान खरीदी सिर्फ अनाज के लेन-देन का काम नहीं, बल्कि यह किसानों के सालभर की मेहनत और उम्मीदों का मूल्यांकन है. जिले के सभी 166 उपार्जन केंद्र 15 नवंबर से पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो यह खरीदी सीजन बलौदा बाजार जिले के लिए सबसे सुव्यवस्थित और पारदर्शी सीजन साबित होगा.

