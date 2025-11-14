दुर्ग में धान खरीदी की तैयारी पूरी, सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते विभागीय अफसरों की लगी ड्यूटी
जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. हड़ताल के बावजूद तय समय पर धान खरीदी शुरू कर दी जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2025 at 8:03 PM IST
दुर्ग: राज्य में 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसे लेकर दुर्ग जिले में व्यापक तैयारी कर ली गई है. हालांकि सहकारी समितियों के कर्मचारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इसके बावजूद जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर तय तिथि से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है.
जारी रहेगा आंदोलन: सोसाइटी के कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं. आज भी कर्मचारियों ने अपने परिवारों के साथ दुर्ग में धान रखकर प्रतीकात्मक विरोध जताया. आंदोलन में ममता साहू ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए कहा कि जब तक सरकार कैबिनेट में स्थायी बजट का प्रावधान नहीं करती और सभी समितियों को तीन रुपए प्रति लाख वार्षिक प्रबंधकीय अनुदान नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
पिछली कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया था, लेकिन अब भी समाधान न मिलने से कर्मचारियों में रोष है.- ममता साहू, सोसाइटी कर्मचारी
कलेक्टर ने कहा, तैयारी पूरी: कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सोसाइटी केंद्रों में बारदानो का भंडारण कर दिया गया है. अधिकारियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों को नोडल खरीदी प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो खरीदी कार्य को संचालित करेंगे.
टोकन वितरण भी शुरू कर दिया गया है. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो- अभिजीत सिंह, कलेक्टर
धान खरीदी केंद्रों में इस बार कैमरा आधारित मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है. दुर्ग जिले के 123 उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाएगी.