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बस्तर में नीट री एग्जाम की तैयारियां पूरी, सभी 4 केंद्रों पर सुरक्षा सख्त, कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा

NEET री-एग्जाम के लिए बस्तर तैयार है. कलेक्टर और एसपी ने परीक्षा के लिए तैयारियों का निरीक्षण किया है.

NEET exam preparation in Bastar
बस्तर में नीट परीक्षा की तैयारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 4:55 PM IST

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बस्तर: 21 जून को पूरे देश में नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराई जा रही है. बस्तर में भी चार केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है. बस्तर में NEET री-एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक ने कमर कस ली है. दोनों अधिकारियों ने चारों परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया.

कलेक्टर ने तैयारियों की दी जानकारी

बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने बताया कि जिले में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल और बस्तर हायर सेकेंडरी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. सभी केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी, फ्रिस्किंग और सुरक्षाबलों की तैनाती सहित व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

बस्तर में नीट परीक्षा की मॉक ड्रिल (ETV BHARAT)

बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है. वहीं परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. प्रश्नपत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुरक्षित रखे गए हैं. जहां से परीक्षा दिवस पर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में सुरक्षा वाहन उन्हें लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएगा. बस्तर जिले में कुल 1467 परीक्षार्थी इस री-एग्जाम में शामिल होंगे- आकाश छिकारा, कलेक्टर बस्तर

Preparations for the RE NEET exam in Bastar
बस्तर में री नीट एग्जाम की तैयारी (ETV BHARAT)
NEET exam mock drill in Bastar
बस्तर में नीट एग्जाम का मॉक ड्रिल (ETV BHARAT)

बिना टेंशन के दें परीक्षा- आकाश छिकारा

NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद देशभर में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे. इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता के सभी मानकों का विशेष रूप से पालन किया जा रहा है. प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल होने की अपील की है.

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