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राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझेंगे लंबित मामले! राज्यभर में किया गया 295 बेंच का गठन

रांची: राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार झारखंड के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे करीब 1.5 लाख लंबित मामले एक साथ एक दिन में निष्पादित होने की संभावना है. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नालसा के निर्देश पर 12 सितंबर को आयोजित हो रहे इस साल के तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए राज्यभर में 295 बेंच का गठन किया गया है.

झालसा से मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर मुख्य कार्यक्रम धनबाद में आयोजित होगा, जहां न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, झालसा इसमें मुख्य अतिथि के रुप में रहेंगे.

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन (Etv Bharat)

वहीं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे. इस मौके पर झारखंड के सभी DLSAs में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उ‌द्घाटन तथा राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन होगा.

राष्ट्रीय लोक अदालत का बैनर (Etv Bharat)

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारी विगत कई सप्ताह से चल रही थी, इसमें सभी प्रकार के वाद-विवाद एवं गैर-विवादित मामलों, चेक बाउंस के मामले, विद्युत चोरी के मामले, उत्पाद, वन, मोटर वाहन के मामले, पारिवारिक प्रकृति के मामले तथा विभिन्न दिवानी (revenue) मामलों की सुनवाई के साथ निष्पादन किया जाएगा.

त्वरित न्याय का प्रभावी माध्यम है लोक अदालत