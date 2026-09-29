ETV Bharat / state

नगरपालिका और पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी, 30 नवंबर को जारी होगी सूची:राज्य निर्वाचन आयुक्त

रायपुर: आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर ने दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम आज जारी कर दिया.

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने जानकारी दी कि नगरपालिका आम निर्वाचन के तहत कुल 417 पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी. इनमें 4 नगर निगम भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बीरगांव में महापौर के 4 पद, 13 नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के 13 पद और 400 वार्डों में पार्षद के पद शामिल हैं. इसके अलावा उप निर्वाचन के तहत 1 अध्यक्ष और 6 पार्षद पदों के लिए भी नामावली का पुनरीक्षण किया जाएगा. इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कुल 814 पदों पर निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण होगा. इसमें जनपद पंचायत सदस्य का 1 पद, सरपंच के 92 पद और पंच के 721 पद शामिल हैं.

निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी

आयोग के अनुसार निर्वाचक नामावली 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार होगी. इसका प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा. प्रारंभिक प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे. दावा-आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 नवंबर 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण कार्य को बिना गलती और पारदर्शी बनाे के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी 33 जिलों में 33 निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है.

दिसंबर में चुनाव की तैयारी

प्रेक्षक अपने-अपने जिलों में नामावली पुनरीक्षण कार्य की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र मतदाता नामावली में शामिल होने से वंचित न रहे. चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया को गंभीरता से करें. विशेष रूप से नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा. प्रदेश में दिसंबर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारी है. नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है.





8 जुलाई को हुई थी समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर में 8 जुलाई 2026 को पहली समीक्षा बैठक हुई थी. राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई उस बैठक में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम एवं उप निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश की 15 नगरीय निकायों( जिनमें 4 नगरपालिक निगम, 5 नगरपालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है) के साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों एवं शासन स्तर पर की जा रही आवश्यक कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई.

इन नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रस्तावित

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रस्तावित हैं, उनमें नगरपालिक निगम बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा एवं रिसाली, नगरपालिका परिषद जामुल, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा एवं खैरागढ़ तथा नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ एवं भोपालपट्टनम शामिल हैं. इसके अतिरिक्त नवगठित नगर पंचायत तमनार एवं बड़ी करेली में भी आम निर्वाचन कराया जाएगा. इसको लेकर क्या तैयारी करनी है इसके दिशा निर्देश जारी हुए थे.