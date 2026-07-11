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16 जुलाई से धनबाद में गूंजेगा जगन्नाथ महोत्सव, चार दिनों तक भक्ति और संस्कृति का संगम

धनबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होगी.

LORD JAGANNATH RATH YATRA 2026
धनबाद में जगन्नाथ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 8:54 PM IST

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धनबादः भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस्कॉन धनबाद के तत्वावधान में 16 जुलाई से चार दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ होगा. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी. महोत्सव के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई है.

'56 भोग' का भोग लगाया जाएगा

इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष प्रेम दास ने बताया कि यह लगातार छठा वर्ष है, जब शहर में इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. 16 जुलाई की सुबह जगन्नाथ हॉस्पिटल के सामने स्थित दुर्गा मंडप से रथ यात्रा प्रारंभ होगी. यात्रा रणधीर वर्मा चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए गोल्फ ग्राउंड स्थित अस्थायी गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी. रास्ते में सात अलग-अलग स्थानों पर रथ का स्वागत किया जाएगा, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को पारंपरिक 56 भोग अर्पित किए जाएंगे.

इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष का बयान (Etv Bharat)

धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

इस बार महोत्सव में छऊ नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा. आदिवासी कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य और भजन-कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में शामिल होंगे. गोल्फ ग्राउंड में बनाए गए गुंडीचा मंदिर परिसर में 16 से 19 जुलाई तक दर्शन, आरती, प्रवचन, संकीर्तन, भजन संध्या और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

चर्चित गायक अभिषेक कुमार भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे

प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं के बीच निःशुल्क महाप्रसाद वितरित किया जाएगा. वहीं, सांस्कृतिक संध्या में इंडियन आइडल से चर्चित गायक अभिषेक कुमार की प्रस्तुति भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

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