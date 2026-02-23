ETV Bharat / state

बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली; हुरियारिन लाठियां और हुरियारे ढाल कर रहे तैयार

मथुरा: देशभर में रंगों का त्यौहार होली 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. हिंदू शास्त्र में फाल्गुन अंतिम मास माना जाता है. इसके बाद चैत्र महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है. इस स्पेशल सीरीज में ईटीवी भारत आपको होली की परंपराओं, उत्सवों और अनोखी परंपराओं से रूबरू करा रहा हैं. इसी कड़ी में आज हम ब्रज की विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लट्ठमार होली बात कर रहे है. फाल्गुन मास में ब्रज क्षेत्र में होली का त्योहार मनाया जाता, जिसका विशेष महत्व है. मथुरा के बरसाना में 25 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाएगी. इसको लेकर नंद गांव के हुरियारे और बरसाना की हुरियारिन लट्ठमार होली खेलती नजर आएंगे.

दरअसल, इस दिन राधा-रानी की जन्मस्थली बरसाना की रंगीली गलियों से बरसाना की हुरियारिन अपने सोलह श्रृंगार करते हुए हाथों में लठ लेकर घरों से निकलती हैं. लेकिन होली से एक महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती हैं और हुरियारिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखती हैं. दूध, मेवा, पिस्ता, काजू, बादाम और इत्यादि लेती हैं, जिससे सेहत अच्छी बने और जब नंदगांव के हुरियारे बरसाना पहुंचेंगे, तो तब होली में खूब अच्छी तरह उनके ऊपर लठ बरसाए जाएंगे. इसके लिए हुरियारिन लठ को तेल लगाकर खूब चमकाने में लगी हुई है.

मथुरा के बरसाना में लट्ठमार होली की तैयारी (ETV Bharat)



बरसाना में तैयार हो रहे ढाल: लट्ठमार होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे अपनी ढाल बनवाने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं. लकड़ी के ऊपर चमड़ा के साथ विशेष सजावट की जाती है और कपड़ा लगा दिया जाता है, जिससे जब कोई ढाल के ऊपर लठ मारे तो चोट न लगे. बरसाना की बनी हुई ढाल लेकर ही नंदगांव के हुरियारे लठ्ठमार होली खेलने के लिए आते हैं.