बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली; हुरियारिन लाठियां और हुरियारे ढाल कर रहे तैयार
25 फरवरी को राधा-रानी की जन्मस्थली रंगीली गलियों में विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली खेली जाएगी.
Published : February 23, 2026 at 3:07 PM IST
मथुरा: देशभर में रंगों का त्यौहार होली 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. हिंदू शास्त्र में फाल्गुन अंतिम मास माना जाता है. इसके बाद चैत्र महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है. इस स्पेशल सीरीज में ईटीवी भारत आपको होली की परंपराओं, उत्सवों और अनोखी परंपराओं से रूबरू करा रहा हैं. इसी कड़ी में आज हम ब्रज की विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लट्ठमार होली बात कर रहे है. फाल्गुन मास में ब्रज क्षेत्र में होली का त्योहार मनाया जाता, जिसका विशेष महत्व है. मथुरा के बरसाना में 25 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाएगी. इसको लेकर नंद गांव के हुरियारे और बरसाना की हुरियारिन लट्ठमार होली खेलती नजर आएंगे.
दरअसल, इस दिन राधा-रानी की जन्मस्थली बरसाना की रंगीली गलियों से बरसाना की हुरियारिन अपने सोलह श्रृंगार करते हुए हाथों में लठ लेकर घरों से निकलती हैं. लेकिन होली से एक महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती हैं और हुरियारिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखती हैं. दूध, मेवा, पिस्ता, काजू, बादाम और इत्यादि लेती हैं, जिससे सेहत अच्छी बने और जब नंदगांव के हुरियारे बरसाना पहुंचेंगे, तो तब होली में खूब अच्छी तरह उनके ऊपर लठ बरसाए जाएंगे. इसके लिए हुरियारिन लठ को तेल लगाकर खूब चमकाने में लगी हुई है.
बरसाना में तैयार हो रहे ढाल: लट्ठमार होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे अपनी ढाल बनवाने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं. लकड़ी के ऊपर चमड़ा के साथ विशेष सजावट की जाती है और कपड़ा लगा दिया जाता है, जिससे जब कोई ढाल के ऊपर लठ मारे तो चोट न लगे. बरसाना की बनी हुई ढाल लेकर ही नंदगांव के हुरियारे लठ्ठमार होली खेलने के लिए आते हैं.
कई दशकों से ढाल बनाने का काम कर रहे रमेश: बरसाना के रंगीली गली के पास दुकानदार रमेश बताते हैं कि लट्ठमार होली खेलने को लेकर ढाल तैयार की जा रही है. यह हमारा पुश्तैनी काम है. टायर काट कर हम लोग लकड़ी के ऊपर ढाल तैयार करते हैं. एक ढाल बनाने में पांच लेयर लगाए जाते हैं. ढाल 14 इंची 18 इंची 21 इंची बनती है. बच्चों से लेकर बड़े भी ढाल से होली खेलते हैं. यहां बहुत ही मजबूत ढाल बनकर तैयार होती है. कितना भी लठ मारो सिर पर चोट नहीं लगती.
सेहत पर बहुत ध्यान दिया जाता है: बरसाना की हुरियारिन प्रियांग गौड़ ने बताया होली खेलने के लिए अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दिया जाता है. एक माह पूर्व से ही पौष्टिक आहार लेते हैं. काजू, बादाम, मेवा और पिस्ता लेते हैं, जिससे सेहत अच्छी बने. अपनी बहू को लाठियां चलाना सिखवाते हैं. होली खेलने के लिए लहंगा और सोलह श्रृंगार किया जाता है. खूब अच्छे से हम होली खेलते हैं.
ज्योति गॉड ने बताया मेरी इस बार पहली होली है. शादी से पहले बहुत सुना था और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी बहुत जानकारी मिली. मैंने अपनी सास से लठ चलाना सीखा है. बरसाना की लठ मार होली खेलूंगी. इसके लिए मेरी पूरी तैयारी है.
