कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 में टेस्ट रन की तैयारी; CSA यूनिवर्सिटी मेट्रो डिपो में ट्रैक बिछाने का काम पूरा
अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों हिस्सों में सिविल वर्क और सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम तेजी से चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:30 AM IST
कानपुर: मेट्रो कॉरिडोर-2 यानी सीएसए से बर्रा-8 के बीच मेट्रो निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. चंद्रशेखर आजाद (CSA) कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे मेट्रो डिपो में ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है. साथ ही डिपो को मेनलाइन से जोड़ने वाले रैंप पर भी ट्रैक तैयार हो चुका है. अब डिपो में खड़ी मेट्रो ट्रेनों को मेनलाइन पर लाकर उनका 'टेस्ट रन' शुरू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि डिपो से विजयनगर स्टेशन के पास बने रैंप तक डाउनलाइन का ट्रैक बिछना पूरी परियोजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों हिस्सों में सिविल वर्क और सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम तेजी से चल रहा है. सभी विभाग मिलकर जल्द से जल्द टेस्टिंग शुरू करने में जुटे हैं.
मेट्रो संचालन को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए सीएसए डिपो में कुल 15 अलग-अलग ट्रैक लाइनें बनाई गई हैं. ट्रेनों की पार्किंग, धुलाई, मरम्मत और जांच के लिए इन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. डिपो में चार स्टेबलिंग लाइनें यानी ट्रेनों को खड़ा करने के लिए, तीन शंटिंग लाइनें, दो वर्कशॉप बे लाइनें और दो इंस्पेक्शन बे लाइनें तैयार की गई हैं.
इसके अलावा ट्रेनों की धुलाई के लिए एक कोच वॉशिंग लाइन, नई बोगियों को उतारने के लिए एक अनलोडिंग लाइन और पहियों की दुरुस्तीकरण के लिए एक पिट व्हील लाइन बनाई गई है. डिपो के भीतर 550 मीटर लंबा एक स्पेशल टेस्ट ट्रैक भी तैयार किया गया है. इस पर मेनलाइन पर उतारने से पहले ट्रेनों के ब्रेक, स्पीड, सिग्नल रिस्पॉन्स और सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की जाएगी.
कानपुर मेट्रो डिपो में दो अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. मेनलाइन पर ट्रेनों के तेज और झटके-रहित संचालन के लिए बिना गिट्टी वाले कंक्रीट ट्रैक यानी बैलास्ट-लेस ट्रैक बिछाए जाते हैं. जबकि डिपो के अंदर ट्रेनों को खड़ा करने और रख-रखाव से जुड़े कामों के लिए गिट्टी वाले पारंपरिक यानी बैलास्टेड ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है.
बता दें कि 23.50 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-1 (IIT से नौबस्ता) के तहत फिलहाल IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बीच लगभग 15 किलोमीटर लंबे रूट पर यात्री सेवाएं चल रही हैं. कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता के बाकी हिस्से पर भी जल्द मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है. वहीं, लगभग 8.60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) का सिविल निर्माण काम भी तेजी से चल रहा है.
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