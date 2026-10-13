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कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 में टेस्ट रन की तैयारी; CSA यूनिवर्सिटी मेट्रो डिपो में ट्रैक बिछाने का काम पूरा

कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 में टेस्ट रन की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मेट्रो कॉरिडोर-2 यानी सीएसए से बर्रा-8 के बीच मेट्रो निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. चंद्रशेखर आजाद (CSA) कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे मेट्रो डिपो में ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है. साथ ही डिपो को मेनलाइन से जोड़ने वाले रैंप पर भी ट्रैक तैयार हो चुका है. अब डिपो में खड़ी मेट्रो ट्रेनों को मेनलाइन पर लाकर उनका 'टेस्ट रन' शुरू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि डिपो से विजयनगर स्टेशन के पास बने रैंप तक डाउनलाइन का ट्रैक बिछना पूरी परियोजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों हिस्सों में सिविल वर्क और सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम तेजी से चल रहा है. सभी विभाग मिलकर जल्द से जल्द टेस्टिंग शुरू करने में जुटे हैं.