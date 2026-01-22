ETV Bharat / state

जाज्वल्य देव एग्रीटेक कृषि महोत्सव की तैयारियां शुरु, तीन दिनों तक उत्सव में डूबा रहेगा जिला, जनप्रतिनिधियों से हुई रायशुमारी

महोत्सव की गरिमा अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से फसलों की उन्नत पैदावार के साथ नए उपकरणों से किसानों को रु-ब-रु कराया जाएगा, साथ ही स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच दिया जाएगा. कार्यक्रम का आयोजन 11 से 13 फरवरी तक होगा- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर

कलेक्टर ने ली जनप्रतिनिधियों की बैठक जाज्वल्य देव लोककला एवं एग्रीटेक क़ृषि मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. महोत्सव की तैयारी के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक ली और उनसे कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव और मार्ग दर्शन मांगा.

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले का नाम प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख कृषि उत्पादन जिलों में शुमार है. जांजगीर चांपा में कृषि और लोककला के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जाज्वल्य देव एग्रीटेक कृषि महोत्सव का आयोजन पिछले 27 साल से किया जा रहा है. इस बार भी कृषि उपकरण के जीवंत प्रदर्शन, वैज्ञानिक विधि से फसल लगाने की प्रक्रिया और लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में मेला आयोजित हो रहा है.मेले को लेकर जिले वासियों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है.

वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरि ने कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी.

जिला प्रशासन ने जाज्वल्य देव एग्रीटेक कृषि महोत्सव के लिए जनप्रतिनिधियों को बुलाया था.इसमें आयोजन को लेकर रुपरेखा तैयार की गई. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने आयोजन को लेकर सुझाव दिए. जाज्वल्य देव हमारे क्षेत्र के धरोहर हैं.उनकी स्मृति को खास बनाने के लिए आयोजन हर साल किया जाता है-सत्यलता आनंद मिरि,जिला पंचायत अध्यक्ष





जांजगीर चांपा जिला को विशेष पहचान दिलाने वाले इस महोत्सव विषय में विधायक ब्यास कश्यप ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले का स्थापना राज्य स्थापना से दो वर्ष पहले ही हो गया था. मध्यप्रदेश शासन काल से जांजगीर को उन्नत कृषि के नाम से जाना जाता रहा है. जांजगीर चांपा में मिनी माता हसदेव बांगो बांध के माध्यम से 80 प्रतिशत से अधिक रकबा डबल फसल के उत्पादन के लिए सिचाई का संसाधन रहा है.इसके कारण जिले का किसान समृद्ध रहा है. किसान अपने खेत में धान के साथ नकद फसलों के उत्पादन को लेकर भी खुश है.वहीं जाज्वल्य देव एग्रीटेक कृषि महोत्सव से इस जिले की गरिमा बढ़ेगी.

जाज्वल्य देव एग्रीटेक कृषि महोत्सव के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.कृषि महोत्सव का आयोजन फरवरी माह के दूसरे हफ्ते में हो रहा है. इस उत्सव में छत्तीसगढ़ के कलाकार, छॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकार के साथ स्थानीय कलाकार को भी बुलाने को लेकर बात कही गई है.जाज्वल्य देव हमारे जिले की गरिमा हैं,उनसे संबंधित लेख को भी आमंत्रित किया जा रहा है.इससे संबंधित लेखों को एक जुट करके इसका प्रकाशन भी किया जाएगा -ब्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक



कौन हैं जाज्वल्य देव ?

आपको बता दें कि जाज्वल्य देव कलचुरी कालीन शासक थे. जिनके नाम से जांजगीर का नाम रखा गया. 12वीं शताब्दी में उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी. जो आज भी अधूरा है.ये स्थल आज भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में से एक है. जाज्वल्य देव लोककला महोत्सव में इस प्राचीन मंदिर परिसर को विशेष तरीके से सजाया जाता है.तीन दिनों तक पूरा जिला उत्सव में डूबा रहता है.

