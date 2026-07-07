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रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियां तेज, डीसी-एसएसपी ने किया रूट और मेला क्षेत्र का निरीक्षण

रांची में रथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. डीसी और एसएसपी ने टीम के साथ रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया.

Rath Yatra in Ranchi
निरीक्षण के दौरान डीसी, एसएसपी व अन्य पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 8:09 PM IST

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रांचीः ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 को सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य बनाने के उद्देश्य से रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मंगलवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से पूरे रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया. इसके बाद नीलाद्री प्रशासनिक भवन में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यातायात, विद्युत व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर कई अहम निर्देश दिए.

रथ यात्रा मार्ग से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने रथ यात्रा के पूरे मार्ग को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध अतिक्रमण है वहां तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि रथ के आवागमन और श्रद्धालुओं की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न हो. प्रशासन ने नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को समन्वय के साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया.

जानकारी देते डीसी मंजूनाथ भजंत्री. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"मेला क्षेत्र में एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात करें"

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी रखने की बात कही गई. साथ ही पेयजल, बायो टॉयलेट और नियमित अंतराल पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरे रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जाएगी. इसके अलावा अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पूरे आयोजन के दौरान रेडी-टू-मूव स्थिति में तैनात रहेगी. विद्युत विभाग को खुले बिजली के तारों की जांच कर उन्हें सुरक्षित करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति और बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

Rath Yatra in Ranchi
रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

"मेला क्षेत्र में खोया-पाया केंद्र स्थापित करें"

प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में खोया-पाया केंद्र स्थापित करने तथा मीडिया कवरेज के लिए वॉच टावर बनाने का भी निर्णय लिया है. वहीं, जगन्नाथपुर मेला समिति को आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, सभी स्वयंसेवकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने और उनका विस्तृत ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

रथ यात्रा को सुव्यवस्थित बनाया जाएगाः उपायुक्त

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निरीक्षण और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जगन्नाथपुर रथ यात्रा रांची की सांस्कृतिक धरोहर है. हमारा प्रयास है कि इस वर्ष की रथ यात्रा पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भव्य हो. जनसहयोग से हम इसे यादगार बनाएंगे. वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है. हम सभी स्तर पर सतर्क रहेंगे और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी.

Rath Yatra in Ranchi
मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

बैठक में ये भी रहे मौजूद

बैठक और निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी पारस राणा, यातायात एसपी राकेश सिंह, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय, सदर एसडीओ कुमार रजत, अपर प्रशासक रांची नगर निगम संजय कुमार, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार, विभिन्न विभागों के अभियंता, डीएसपी, थाना प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी और जगन्नाथपुर मंदिर समिति के सदस्य सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. जिला प्रशासन ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, ताकि इस वर्ष की रथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुचारु और यादगार बन सके.

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