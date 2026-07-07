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रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियां तेज, डीसी-एसएसपी ने किया रूट और मेला क्षेत्र का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान डीसी, एसएसपी व अन्य पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 को सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य बनाने के उद्देश्य से रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मंगलवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से पूरे रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया. इसके बाद नीलाद्री प्रशासनिक भवन में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यातायात, विद्युत व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर कई अहम निर्देश दिए.

रथ यात्रा मार्ग से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने रथ यात्रा के पूरे मार्ग को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध अतिक्रमण है वहां तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि रथ के आवागमन और श्रद्धालुओं की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न हो. प्रशासन ने नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को समन्वय के साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया.

जानकारी देते डीसी मंजूनाथ भजंत्री. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"मेला क्षेत्र में एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात करें"

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी रखने की बात कही गई. साथ ही पेयजल, बायो टॉयलेट और नियमित अंतराल पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरे रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जाएगी. इसके अलावा अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पूरे आयोजन के दौरान रेडी-टू-मूव स्थिति में तैनात रहेगी. विद्युत विभाग को खुले बिजली के तारों की जांच कर उन्हें सुरक्षित करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति और बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.