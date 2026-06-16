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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी, झारखंड के 35 हजार विद्यालयों में पांच दिवसीय योगाभ्यास अभियान

परिषद के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रतिदिन सुबह 7:17 बजे से 8:00 बजे तक योगाभ्यास कराया जा रहा है. इस राज्यव्यापी अभियान में लगभग 35 हजार विद्यालयों के 45 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं. विद्यार्थियों के साथ शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी भी नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं. शिक्षा विभाग का मानना है कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक संतुलन और एकाग्रता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर राज्यभर के विद्यालयों में 16 जून से पांच दिवसीय कॉमन योग प्रोटोकॉल अभ्यास कार्यक्रम चलाया जा रहा है. यह अभ्यास 20 जून तक जारी रहेगा. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” निर्धारित की गई है. जिसके अनुरूप विद्यार्थियों और शिक्षकों को योग के महत्व से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

रांचीः 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 को लेकर झारखंड के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं.

योग कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं नामित नोडल शिक्षकों को जिला, प्रखंड और संकुल स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में विद्यार्थियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन और ध्यान की प्रक्रियाओं का अभ्यास करा रहे हैं. इससे योग गतिविधियों का संचालन एक समान और व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा.

योगाभ्यास करती स्कूली छात्राएं (ETV Bharat)

इसी क्रम में 17 जून तक राज्य के सभी विद्यालयों में योग क्लब का पुनर्गठन भी किया जाएगा. सात सदस्यीय इस क्लब में प्रधानाध्यापक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक या नोडल शिक्षक, बाल संसद के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा योग में रुचि रखने वाले अथवा खेलो झारखंड योग प्रतियोगिता के विजेता दो छात्र-छात्राओं को शामिल किया जाएगा. इन क्लबों की जिम्मेदारी विद्यालयों में योग गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने की होगी.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने बताया कि योग क्लब के माध्यम से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियमित योगाभ्यास कराया जाएगा. इसके अलावा प्रतिदिन पहली घंटी से पूर्व दो मिनट का ध्यान (मेडिटेशन) भी कराया जाएगा. प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को विद्यालय स्तरीय योग प्रतियोगिता आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है.

योगाभ्यास करती स्कूली छात्राएं (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में योग के प्रति जागरुकता बढ़ाना, उन्हें स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है. विभाग को उम्मीद है कि विद्यालयों में नियमित योगाभ्यास की यह पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और योग को उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद करेगी.

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