26वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलनः पूरे ललपनिया में उत्सव जैसा माहौल
बोकारो में 26वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन (राजकीय महोत्सव) को लेकर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं.
Published : November 23, 2026 at 8:25 PM IST
बोकारोः सोहराय कुनामी (कार्तिक पूर्णिमा) के अवसर पर 22 से 24 नवंबर तक लुगुबुरु घांटाबाड़ी धोरोमगढ़, ललपनिया में आयोजित होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन (राजकीय महोत्सव) को लेकर पूरे ललपनिया में उत्सव जैसा माहौल है.
बोकारो जिला प्रशासन और आयोजक समिति द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. टेंट सिटी, हेलीपेड, भव्य पंडाल, विद्युत सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं का काम युद्धस्तर पर जारी है, अधिकारियों का लगातार दौरा और निरीक्षण भी हो रहा है. आस्था, परंपरा और आदिवासी संस्कृति के इस ऐतिहासिक महाआयोजन के भव्य एवं सफल आयोजन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं.
लुगुबुरू घंटाबाड़ी महोत्सव की तैयारियों को लेकर श्यामली गेस्ट हाउस सभागार में पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, शैलेन्द्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, विद्युत, अग्निशमन, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई.
अधिकारियों ने निर्देश दिया कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक, सहयोगात्मक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है. पुलिसकर्मी धैर्य और संयम के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. उपायुक्त ने कहा कि यह महोत्सव झारखंड की संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य का परिचय देने का महत्वपूर्ण अवसर है.
संथाल समाज के स्थानीय प्रतिनिधियों, प्रधानों और पारंपरिक सांस्कृतिक दलों की सूची तैयार करने के साथ उनके आगमन, प्रस्थान एवं वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सांस्कृतिक दलों के स्वागत और सम्मान की व्यवस्था भी करने को कहा गया. मुख्यमंत्री के आगमन, हेलिपैड, वीआईपी प्रोटोकॉल और आवागमन मार्ग पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया. हेलिपैड पर नियंत्रित प्रवेश, बैरिकेडिंग, पुलिस सत्यापन तथा श्रद्धालुओं और वीआईपी के लिए अलग-अलग मार्ग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया.
मेला क्षेत्र में मेडिकल टीम, एंबुलेंस, पुलिस सहायता केंद्र, टेंट और ठंड से बचाव के लिए कंबल की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया. विद्युत वायरिंग, जनरेटर, लाइटिंग और अस्थायी संरचनाओं की तकनीकी जांच, अग्निशमन वाहन की उपलब्धता तथा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
इसके अलावा नियमित साफ-सफाई, पार्किंग एवं मार्ग संबंधी साइनेज, सूचना पुस्तिका और लुगुबुरू बाबा के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने सभी विभागों को समन्वय के साथ शेष तैयारियां समय पर पूरी करने और महोत्सव को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को कहा.
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