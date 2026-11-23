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26वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलनः पूरे ललपनिया में उत्सव जैसा माहौल

बोकारो में 26वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन की तैयारी ( ETV Bharat )

बोकारोः सोहराय कुनामी (कार्तिक पूर्णिमा) के अवसर पर 22 से 24 नवंबर तक लुगुबुरु घांटाबाड़ी धोरोमगढ़, ललपनिया में आयोजित होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन (राजकीय महोत्सव) को लेकर पूरे ललपनिया में उत्सव जैसा माहौल है.

बोकारो जिला प्रशासन और आयोजक समिति द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. टेंट सिटी, हेलीपेड, भव्य पंडाल, विद्युत सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं का काम युद्धस्तर पर जारी है, अधिकारियों का लगातार दौरा और निरीक्षण भी हो रहा है. आस्था, परंपरा और आदिवासी संस्कृति के इस ऐतिहासिक महाआयोजन के भव्य एवं सफल आयोजन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं.