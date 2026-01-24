ETV Bharat / state

काशी में गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक पुलिस परेड की तैयारी; 400 महिला पुलिसकर्मी लेंगी हिस्सा, जानिये क्या होगा खास?

वाराणसी : शिव की नगरी काशी से मातृ शक्तियां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर 'नारी शक्ति' का सन्देश देंगी. प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के अपने संकल्प ‘मिशन शक्ति’ को मजबूती से धरातल पर उतारते हुए 26 जनवरी की परेड को पूरी तरह महिलाओं के नाम करने जा रही है. पुलिस लाइन में इस विशेष परेड में केवल महिला पुलिसकर्मी ही भाग लेंगी. शनिवार को महिला पुलिसकर्मियों ने परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया.

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने बताया कि यह परेड न केवल पुलिस विभाग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाएगी, बल्कि समाज को यह संदेश भी देगी कि महिलाएं किसी भी जिम्मेदारी को पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ निभा सकती हैं.

अपर पुलिस उपायुक्त सहायक पुलिस आयुक्त लाइन डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि वाराणसी के लिए 26 जनवरी की परेड बेहद ख़ास होने जा रही है. जिसका फुल ड्रेस रिहर्सल शनिवार की सुबह सफलता पूर्वक किया गया.

उन्होंने बताया कि करीब 16 टोलियों में 400 महिला पुलिसकर्मी इस परेड का हिस्सा बन रही हैं. परेड की कमांडर से लेकर कमांडो तक महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहेंगी. इस भव्य परेड में प्रशिक्षु महिला आईपीएस अधिकारी, महिला उपनिरीक्षक और प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल शामिल होंगी.