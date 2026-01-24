काशी में गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक पुलिस परेड की तैयारी; 400 महिला पुलिसकर्मी लेंगी हिस्सा, जानिये क्या होगा खास?
अपर पुलिस उपायुक्त डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि करीब 16 टोलियों में 400 महिला पुलिसकर्मी परेड का हिस्सा बन रही हैं.
वाराणसी : शिव की नगरी काशी से मातृ शक्तियां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर 'नारी शक्ति' का सन्देश देंगी. प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के अपने संकल्प ‘मिशन शक्ति’ को मजबूती से धरातल पर उतारते हुए 26 जनवरी की परेड को पूरी तरह महिलाओं के नाम करने जा रही है. पुलिस लाइन में इस विशेष परेड में केवल महिला पुलिसकर्मी ही भाग लेंगी. शनिवार को महिला पुलिसकर्मियों ने परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया.
पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने बताया कि यह परेड न केवल पुलिस विभाग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाएगी, बल्कि समाज को यह संदेश भी देगी कि महिलाएं किसी भी जिम्मेदारी को पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ निभा सकती हैं.
अपर पुलिस उपायुक्त सहायक पुलिस आयुक्त लाइन डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि वाराणसी के लिए 26 जनवरी की परेड बेहद ख़ास होने जा रही है. जिसका फुल ड्रेस रिहर्सल शनिवार की सुबह सफलता पूर्वक किया गया.
उन्होंने बताया कि करीब 16 टोलियों में 400 महिला पुलिसकर्मी इस परेड का हिस्सा बन रही हैं. परेड की कमांडर से लेकर कमांडो तक महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहेंगी. इस भव्य परेड में प्रशिक्षु महिला आईपीएस अधिकारी, महिला उपनिरीक्षक और प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल शामिल होंगी.
उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि घोड़े पर सवार परेड की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कमांड की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही हाथों में होगी. परेड में प्रशिक्षु महिला पुलिस की 10 टोलियां, महिला कमांडो की एक टोली, ट्रैफिक महिला पुलिसकर्मी की एक टोली, जिला पुलिस के विभिन्न थानों की 4 टोली, पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) और स्कूटी दस्ते पर भी महिला पुलिसकर्मी सवार रहेंगी.
पुलिस आयुक्त ने बताया कि परेड में भाग लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए “बॉर्डर-2” फिल्म दिखाई जाएगी. पुलिस आयुक्त परेड कमांडर, महिला शक्ति केन्द्र की प्रभारी महिला उप-निरीक्षक एवं वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को उनके सम्मान में भोज का आयोजन 26 जनवरी की शाम को करेंगे.
