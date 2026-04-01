मरघट वाले हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारियां तेज, कई क्षेत्रों में घोषित किया गया हाई अलर्ट
2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. हालांकि कालका जी मंदिर और लोटस मंदिर भी हाई अलर्ट पर हैं.
Published : April 1, 2026 at 7:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में 2 अप्रैल को होने वाले भव्य हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इसको लेकर यमुना बाजार में मरघट वाले हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत वरुण शर्मा ने बुधवार को बताया कि इस बार हनुमान जन्मोत्सव को बेहद भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने की तैयारी की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
महंत वरुण शर्मा ने कहा कि मंदिर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु कम समय में सुरक्षित तरीके से भगवान हनुमान के दर्शन कर सकें. इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. और इसके लिए दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है. राजधानी में पहले से ही हाई अलर्ट जारी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है. क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें कालका जी मंदिर और लोटस मंदिर भी शामिल हैं.
उत्तरी दिल्ली DCP राजा बांठिया ने कहा, "दिल्ली पुलिस उत्तरी जिले में हनुमान जयंती को लेकर पूरी तरह तैयार है. यहां दो मंदिर है, एक कश्मीरी गेट इलाके में मरघट वाले बाबा का मंदिर है. दूसरा चांदनी चौक इलाके में नरसिंह हनुमान जी का मंदिर है. इन दो मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है. इसके लिए हमने मंदिर ऑथोरिटी के साथ बैठक की है. दो शोभायात्राएं भी हैं, इनका पूरा रूट, उसके उपर तैनाती आदि को लेकर बैठक की गई है जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो. लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री कंपनियों की भी तैनाती की जाएगी साथ ही CCTV कैमरे से निगरानी रखी जाएगी."
#WATCH | दिल्ली: उत्तरी दिल्ली DCP राजा बांठिया ने कहा, " दिल्ली पुलिस उत्तरी जिले में हनुमान जयंती को लेकर पूरी तरह तैयार है। यहां दो मंदिर है, एक कश्मीरी गेट इलाके में मरघट वाले बाबा का मंदिर है। दूसरा चांदनी चौक इलाके में नरसिंह हनुमान जी का मंदिर है। इन दो मंदिरों पर… pic.twitter.com/XvPQwHDNEz— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 1, 2026
भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग: उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और दर्शन के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था होगी साथ ही, पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे, जो लगातार व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे.आयोजन को और भव्य बनाने के लिए इस बार विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.
वाराणसी से डमरू वादन की विशेष टीम पहुंची: महंत वरुण शर्मा ने जानकारी दी कि वाराणसी से डमरू वादन की विशेष टीम को बुलाया गया है, जो भगवान हनुमान की शोभायात्रा में शामिल होगी. इसके अलावा मंदिर परिसर के पीछे स्थित कथा कुंज में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा.सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन साथ ही प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का पालन भी करें. उन्होंने कहा कि सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने में श्रद्धालुओं का सहयोग बेहद आवश्यक है. फिलहाल मंदिर प्रशासन और पुलिस बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना के साथ लगातार तैयारियों में जुटे हैं, ताकि हनुमान जन्मोत्सव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.
वीडियो की जानें सत्यता: वहीं डीसीपी शाहदरा आर.पी. मीना ने नागरिकों से अपील की है कि आजकल तकनीक के माध्यम से किसी भी प्रकार के भ्रामक या फर्जी वीडियो बनाए जा सकते हैं इसलिए किसी भी सूचना या वीडियो पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें. यदि कोई संदिग्ध या भड़काऊ सामग्री सामने आती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि उसकी जांच की जा सके उन्होंने कहा कि समाज में अशांति फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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