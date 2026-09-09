ETV Bharat / state

आगरा में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू; बाजारों में ईको फ्रेंडली गणेश की खूब डिमांड, जानिए कैसे तैयार होती प्रतिमाएं

कोलकाता के मूर्तिकारों ने बनाए बप्पा की मनमोहक भव्य मूर्तियां. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गणेश चर्तुर्थी को लेकर मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. जिसमें रंग के साथ ही मूर्तियों को वेशभूषा और शृंगार करके आकर्षक बनाई जा रही हैं. मूर्तिकार की बनाई अलग-अलग मुद्रा और स्वरूप की गणपति बप्पा की मूर्तियां श्रद्धालुओं को पसंद आ रही हैं.

बता दें कि इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है. 13 सितंबर को गणपति बप्पा की मूर्तियां खरीद कर लोग घर और पंडाल में लेकर पहुंचेंगे. जिसकी तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी हैं. आगरा में विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षक पंडाल सजाए जाएंगे. पंडालों के साथ भक्त अपने घरों में भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करके पूजा करते हैं.

मूर्तिकारों का कहना है कि 150 से अधिक ईको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाईं हैं. जो भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी. ईटीवी भारत की खास खबर में जानते हैं कि ईको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने का हर स्टेप.

आगरा: ताजनगरी में गणेश उत्सव की धूम शुरू होने वाली है. गणपति बप्पा भक्तों के घरों के साथ ही मंदिर, कॉलोनियों और पंडालों में विराजमान होंगे. आगरा में कोलकाता से आए मूर्तिकार करीब 2 माह से गणपति की आकर्षक और भव्य मूर्तियां बनाने में जुटे हैं. इस बार भगवान गणेशजी की अलग-अलग मुद्राओं की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं. जिन्हें फाइनल टच दिया जा रहा है.

इस साल नए थीम के साथ गणेश प्रतिमाएं: आगरा और दूसरे प्रदेशों से आए मूर्तिकारों ने इस बार गणेशजी की अगल-अलग मुद्रा और स्वरूप की आकर्षक मूर्तियां बनाई हैं. जिसमें इस बार लालबाग के राजा, भगवान शिव की गोद में बाल गणेश, छत्रपति शिवाजी महाराज का गणेश रूप, शिवजी के अघोरी रूप में गणेश जी, मां काली, अर्धनारीश्वर, बाघांबरधारी गणेश, सिंह के मुख वाले गणपति, शेषनाग धारी गणेश, श्रीराम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाए हनुमानजी के साथ गणेश जी की आकर्षक मूर्ति बनाई हैं. इसके साथ ही गणेशजी के रथ, चूहे, कमल, के साथ ही घोड़े पर विराजमान स्वरूप की मूर्ति बनाई गई हैं.

शिव रूप में गणेश जी की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

मिट्टी की मूर्तियों की खूब डिमांड: कोलकाता के मुर्शिदाबाद से श्रीनिमाई मूर्ति कला केंद्र के 25 मूर्तिकार आगरा आए हैं. जो करीब 3 माह से मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं. श्रीनिमाई मूर्ति कला केंद्र के निदेशक विकास दास ने बताया कि जून माह के अंत में आए हैं. हमारी खासियत मिट्टी की मूर्ति बनाना है. जिसमें मिट्टी, भूसा, धान की पराली और जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं.

नए-नए थीम की मूर्तियां की जा रहीं तैयार. (Photo Credit; ETV Bharat)

मूर्तिकार ने बताया कि 1 फीट से 25 फीट तक की करीब 200 से अधिक मूर्तियां तैयार हैं. जिनमें 45 मूर्तियां बड़ी और आकर्षक स्वरूप वाली हैं. हमने जो मूर्तियां बनाई हैं. उनकी कीमत 2,000 रुपये से 40 हजार रुपये तक की हैं. हम हर साल ईको फ्रेंडली मूर्ति बनाते हैं. जिसकी खूब डिमांड है. आगरा के साथ ही आसपास के जिलों से बुकिंग करके मूर्तियां तैयार कराईं हैं. जो अब जल्द ही यहां से जाना शुरू होंगी.

अलग-अलग रूप में गणेश की प्रतिमा तैयार करते कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसे बनती ईको फ्रेंडली मूर्तियां: मूर्तिकार आकाश दास और राजेश दास ने बताया कि हम लंबे समय से ईको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं. कई साल से आगरा भी आ रहा हूं. ईको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले हम लकड़ी और घास फूस से एक फ्रेम तैयार करते हैं. इस फ्रेम पर यमुना की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जौ, भूसा, पूजन सामग्री समेत अन्य का प्रयोग करके स्टेप बाई स्टेप में मूर्ति बनाना शुरू करते हैं.

अलग-अलग रूप में गणेश की प्रतिमा तैयार. (Photo Credit; ETV Bharat)

मूर्तियां आकर्षक बनाने और मूर्तियों के शृंगार में जिन कलर का प्रयोग करते हैं, वो वॉटर कलर होते हैं. जो खडिया या चॉक के साथ हर्बल रंग से तैयार होते हैं. आयल पेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, इससे पानी प्रदूषित होता है. इसके साथ ही ईको फ्रेंडली मूर्तियां विर्सजन के समय 30 से 40 मिनट में पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं. जो यमुना जल या जलीय जीवों के लिए हानिकारक नहीं हैं.

आसपास के जिलों में भी जाएंगी आगरा की मूर्तियां: आगरा में बनने वाली इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड आसपास के जिलों में भी है. आगरा से मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, कासगंज के साथ ही अन्य जिलों के लोग भी मिट्टी की बनी इको फ्रेंडली मूर्तियां खरीदने आते हैं. जो गणेश उत्सव में स्थापित करके गणपति की पूजा करते हैं.

गणेश जी की प्रतिमाओं का किया जा रहा श्रृंगार. (Photo Credit; ETV Bharat)

मिट्टी की मूर्तियां खरीदने आए श्रद्धालु अनिल और अमन कुशवाह ने बताया कि 5 साल से हम गणेश जी स्थापित करके पूजा करते हैं. गणेश उत्सव मनाते हैं. हर साल प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की बनी गणेशजी की मूर्तियां खरीदकर लाते हैं. जो देखने में बहुत सुंदर होती हैं. लेकिन, जब मूर्ति का विसर्जन करने जाते हैं तो वो पानी में घुलती नहीं हैं. इसलिए इस बार लोगों के बताने पर यहां से मिट्टी की बनी गणेश जी की प्रतिमा खरीदने आए हैं. जिन्हें स्थापित करके पूजा करेंगे.



ये भी पढ़ें- कानपुर में गणपति उत्सव की धूम; गणेश मूर्तियों की थीम और डिजाइन में आए नए ट्रेंड्स, कोलकाता से मंगाई जा रहीं आकर्षक मूर्तियां