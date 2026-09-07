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संभल के चंदौसी में गणेश चौथ मेले की तैयारियां तेज, कैलाश मानसरोवर की झांकी रहेगी आकर्षण का केंद्र

इस बार मेले में आधुनिक तकनीक से तैयार स्वचालित झांकियों के साथ विशाल धार्मिक झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

गणेश चौथ मेले की तैयारियां तेज.
गणेश चौथ मेले की तैयारियां तेज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 9:25 PM IST

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संभल : चंदौसी के ऐतिहासिक मेला गणेश चौथ की तैयारियां जोरों पर है. धार्मिक आस्था, परंपरा और कौमी एकता का प्रतीक यह मेला चंदौसी की ऐतिहासिक पहचान बन चुका है. इस बार मेले में आधुनिक तकनीक से तैयार स्वचालित झांकियों के साथ विशाल धार्मिक झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

मेले का भव्य उद्घाटन 12 सितंबर को किया जाएगा, जबकि 14 सितंबर को विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी. उद्घाटन समारोह में धार्मिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी समेत कई राजनीतिक एवं जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.

कैलाश मानसरोवर की झांकी रहेगी आकर्षण का केंद्र. (Video Credit; ETV Bharat)

कैलाश मानसरोवर की झांकी में दिखेगा बर्फीला संसार : कैलाश मानसरोवर की भव्य झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी. झांकी के निर्माण में कारीगर पिछले करीब 15 दिनों से लगातार जुटे हुए हैं. इंजीनियर और मिस्त्री बांस की बल्लियों और लोहे की टीन के सहारे पहाड़ों जैसी आकृतियां तैयार कर रहे हैं.

झांकी में तांबे के पाइप और चार AC लगाए जा रहे हैं. झांकी के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने का दृश्य तैयार किया जा रहा है. बर्फानी महादेव के दर्शन के साथ मानसरोवर जैसी आकृति में जलाशय बनाया जा रहा है, जिसमें बर्फ का पानी एकत्रित होगा.

पहाड़ों जैसी आकृति के बीच चढ़ाई और उतरने वाले रास्ते भी बनाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसा अनुभव कराने का प्रयास किया जा रहा है. झांकी के अंदर बर्फ से तैयार मंदिर और उसके ऊपर चमकदार ओम की आकृति दिखाई देगी.

गणेश मंदिर परिसर में स्थापित 145 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा भी मेले का प्रमुख आकर्षण है, जिसका हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया था. मंदिर के निर्माण को करीब 66 वर्ष बीत चुके हैं. तभी से यहां 15 दिन लगने वाला गणेश चौथ मेले की परंपरा चली आ रही है.

चार धर्मों के लोग मिलकर देते हैं कौमी एकता का संदेश : मेले के उद्घाटन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के लोग मिलकर फीता काटते हैं. यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और समाज में आपसी भाईचारे तथा सौहार्द का संदेश देती है.

सुरक्षा के रहेंगे व्यापक इंतजाम : मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. कई जनपदों से पुलिस बल बुलाया जाएगा. अग्निशमन विभाग की टीम भी तैनात रहेगी. मेला परिसर में अस्थायी मेला कोतवाली की व्यवस्था भी की जा रही है.

हाथी के बच्चे से जुड़ी है मंदिर निर्माण की मान्यता : मेला प्रबंधक कमेटी के सचिव रविंद्र कुमार पुरी के अनुसार, गणेश मंदिर के निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर एक धार्मिक कथा प्रचलित है. बताया जाता है कि वर्षों पहले इस स्थान पर एक हाथी का बच्चा आकर बैठ गया था. काफी प्रयास के बावजूद वह वहां से नहीं उठा. इसके बाद इसी स्थान को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए यहां श्री गणेश मंदिर का निर्माण कराया गया. मंदिर निर्माण के बाद यहां गणेश चौथ मेले की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे यह आयोजन विशाल रूप लेता चला गया.

शोभायात्रा में दिखेगी धार्मिक झांकियों की भव्यता : 14 सितंबर को निकलने वाली विशाल शोभायात्रा में भगवान गणेश की भव्य झांकी के साथ अनेक धार्मिक और स्वचालित झांकियां शामिल होंगी, जिसमें कई प्रदेशों की परंपराओं की झलक भी दिखाई देगी.

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