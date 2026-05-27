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लखनऊ में ईद-उल-अजहा की नमाज की तैयारियां पूरी; जानिये कितने बजे पढ़ी जाएगी? परिवहन निगम चलाएगा अतिरिक्त बसें

ईदगाह कमेटी और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई.

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली (Photo credit: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : May 27, 2026 at 4:45 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ/गोरखपुर : इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और ऐशबाग ईदगाह में ईद-उल-अजहा की नमाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. इसी सिलसिले में ईदगाह कमेटी और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में नमाज, सुरक्षा, व्यवस्था और नमाजियों की सहूलियतों पर विस्तार से चर्चा हुई.


मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि ईद-उल-अज़हा की नमाज़ 28 मई को सुबह 10 बजे ऐशबाग ईदगाह में अदा की जाएगी. उन्होंने नमाजियों से अपील की कि वह तय समय से पहले ईदगाह पहुंच जाएं और अनुशासन बनाए रखें.

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने दी जानकारी. (Video credit: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया)

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क पर नमाज़ पढ़ने की न तो परंपरा रही है और न ही इसकी अनुमति है, इसलिए सभी लोग ईदगाह परिसर के अंदर ही नमाज़ अदा करें. उन्होंने बताया कि ईदगाह में साफ-सफाई, पेयजल, सुरक्षा और नमाज़ियों की सुविधा के लिए तमाम इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं. साथ ही कुर्बानी का सिलसिला तीन दिनों तक जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि ईद की नमाज़ के बाद खुतबा सुनना वाजिब है, इसलिए तमाम लोग खामोशी और अदब के साथ खुतबा खत्म होने तक बैठे रहें. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी महिलाओं के लिए ईदगाह में नमाज का विशेष इंतजाम किया गया है.

ईद-उल-अजहा की नमाज की तैयारियां पूरी
ईद-उल-अजहा की नमाज की तैयारियां पूरी (Photo credit: ETV Bharat)

इस बैठक में मौलाना नईमुर्रहमान सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद मुश्ताक, मौलाना सुफयान निजामी, मौलाना अब्दुल लतीफ, मौलाना अब्दुल मुगीस, मुनीब अलवी, खालिद उमर, शेख राशिद अली मीनाई, अदनान शाहिद खान, मोहम्मद कलीम खान, फैज खालिद और मोहम्मद एजाज समेत कई लोग मौजूद रहे.

परिवहन निगम भीड़ वाले रूटों पर चलाएगा अतिरिक्त बसें : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ईद-उल-अजहा के अवसर पर यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विशेष व्यवस्थाएं करेगा. सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.




उन्होंने कहा कि सभी वाहनों का मानकों के अनुरूप भौतिक और यांत्रिक परीक्षण तत्काल कराया जाए. परीक्षण में पाई गईं कमियों का निराकरण और आवश्यक मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए. मरम्मत कार्य के बाद फिटनेस की स्थिति में वाहनों की आउट शेडिंग सुनिश्चित करते हुए उनका संचालन कराया जाये, साथ ही सभी बसों को ऑन-रोड स्थिति में रखते हुए शत-प्रतिशत संचालन के लिए तैयार रखने के निर्देश उन्होंने दिये हैं.

उन्होंने कहा कि जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी उन रूटों पर ज्यादा बसें संचालित की जाएंगी. परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बस अड्डों पर बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालयों की साफ-सफाई और शौचालयों के पास चूने के छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने कहा कि बसों को मार्ग पर भेजने से पूर्व उनका निरीक्षण और फिटनेस परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि बसों के शीशे टूटे हुए न हों. सीटें फटी हुई न हों. सभी बसों का संचालन साफ-सुथरी और सुरक्षित स्थिति में कराया जाए.

परिवहन मंत्री ने कहा है कि निगम प्रशासन ने सभी चालक, परिचालक और बस स्टेशनों पर तैनात कर्मचारी यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार करें. चालकों और परिचालकों को समय-समय पर यात्रियों के प्रति बेहतर व्यवहार के लिए प्रशिक्षित भी किया जाए. मार्ग पर मिलने वाले प्रत्येक यात्री को सम्मानपूर्वक बिठाने और उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए.



परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बसों में प्रतिबंधित वस्तुओं व ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बसों का संचालन मार्ग में पड़ने वाले सभी बस स्टेशनों से होकर किया जाये.

सभी चालक-परिचालक ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से निर्धारित वर्दी में कार्यरत रहें. बस स्टेशनों पर उद्घोषणा यंत्रों को क्रियाशील स्थिति में रखने और सभी बसों में फर्स्ट एड किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं.

गोरखपुर में सजा बकरा बाजार, जानिये क्या है ‘सुल्तान’ और ‘सलमान’ की कीमत : बकरीद को देखते हुए देशभर की बकरा मंडियों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. गोरखपुर में घंटाघर स्थित बड़ी मस्जिद के पास लगे बाजार में दूर-दराज से लोग अपने बकरे लेकर पहुंच रहे हैं.

इस बार बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा सद्दाम कुरैशी के बकरों ‘सुल्तान’ और ‘सलमान’ की हो रही है. करीब तीन वर्ष से पाले गए ‘सुल्तान’ नाम के बकरे की कीमत 1 लाख 25 हजार रुपये लग चुकी है, जबकि दूसरे बकरे ‘सलमान’ की बोली 75 हजार रुपये तक पहुंच गई है.

सद्दाम कुरैशी ने बताया कि उन्होंने इन बकरों को बेहद प्यार और देखभाल से पाला है. बाजार में आने वाले लोग ‘सुल्तान’ और ‘सलमान’ को देखने के लिए रुक रहे हैं और उनकी कीमत सुनकर हैरान भी हो रहे हैं. उनको अब उस खरीदार का इंतजार है.


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Last Updated : May 27, 2026 at 4:45 PM IST

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