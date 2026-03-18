त्योहारों पर अलर्ट मेरठ रेंज पुलिस; 100 संवेदनशील स्थान चिह्नित, सोशल मीडिया पर नजर
मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि आगामी दिनों में कई त्योहार हैं, जिनमें नवरात्र, राम नवमी’ और ईद है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 11:45 AM IST
मेरठ: आगामी त्योहारों को देखते हुए मेरठ रेंज में पुलिस ने 100 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित किया है. रेंज को 23 जोन, 79 सेक्टर में बांटा गया है. किसी भी स्थिति में नियंत्रण के लिए 56 क्विक रिस्पांस टीम (QRT) बनाई गई हैं. सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी.
मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि आगामी दिनों में कई त्योहार हैं, जिनमें ‘नवरात्र व राम नवमी’ के अलावा ईद भी शामिल है. ऐसे मे मेरठ रेंज के जिलों में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, इसके लिए फूलप्रूफ प्लानिंग की गई है.
DIG ने रेंज के जिलों के पुलिस कप्तानों को इस बारे में पहली ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने के निर्देश दिए थे. जिलों में कानून-व्यवस्था के बनाए रखने के लिए 6 अपर पुलिस अधीक्षक, 22 सीओ, 86 निरीक्षक, 631 सब इंस्पेक्टर, 1115 हेड कांस्टेबल, 1265 पुलिसकर्मी के अलावा 705 होमगार्ड और PRD के जवानों के अलावा 3 कंपनी PAC की भी अलग-अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है.
DIG कलानिधि नैथानी के मुताबिक, चैत्र नवरात्र और रामनवमी के अवसर पर मेरठ रेंज के मेरठ सहित बुलंदशहर, बागपत व हापुड़ में 96 शोभायात्रा, 35 मेले लगेंगे. वहीं, अब तक 20 अन्य ऐसे कार्यक्रम जिनमें बड़े स्तर पर पूजा अर्चना, भंडारे और लंगर भी लगेंगे. ऐसे में खासतौर पर जिन मार्गो पर शोभायात्रा निकलेंगी, ऐसे मार्ग में पड़ने वाले 114 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पाट के रूप में चिन्हित किया गया है.
DIG कलानिधि नैथानी के मुताबिक, परिक्षेत्र के मेरठ में 16 शोभायात्रा, 11 मेले, बुलंदशहर में 42 शोभायात्रा 14 मेले, बागपत में 4 शोभायात्रा 3 मेले, जबकि हापुड़ जिले में 34 शोभायात्रा, 7 मेले लगने हैं.
ऐसे में रेंज के जिलों में कुल 100 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चलते रेंज में कुल 23 जोन, 79 सेक्टर और 56 QRT को एक्टिवेट किया गया है.
गौरतलब है कि DIG पहले ही त्यौहारों को लेकर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे ही चुके थे कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा जिले से लेकर थाना स्तर तक क पीस कमेटी की बैठक आयोजित हो.
DIG के मुताबिक विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ ही शांति समिति के सदस्यों के अलावा संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पूरे रेंज में 122 अन्य विभाग जैसे नगर निगम, स्वास्थ्य, विद्युत आदि के साथ 108 और अलग अलग आयोजन करने वाले आयोजकों और संयोजको के साथ 111 गोष्ठी आयोजित की गई हैं.
डीआईजी ने दिए यह निर्देश: बता दें कि रमजान महीने के दौरान ही नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे मे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों मे पुलिस प्रबंध कर सतर्क दृष्टि रखने, नवरात्र और ईद के आयोजन व कार्यक्रम जहां एक स्थान व एक समय पर आयोजित होना हो, वहां आयोजकों से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसी तरह सभी धार्मिक स्थलों की नियमित चेकिंग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. प्रमुख मंदिरों के अलावा दुर्गा पूजा पंडालों, मेलों को आने और जाने वाले मार्गों पर पुलिस की पैदल गश्त, रात्रि पिकेट मोबाईल टीम की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं.
साथ ही मंदिर, पंडालों और मेलों में एंटी रोमियों स्क्वाड को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं. असामाजिक तत्वों, अराजक तत्वों, कट्टरपंथियों द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप करने वालो पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.
साथ ही अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया या इंटरनेट पर देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट करने वालों की निगरानी की जाएगी, जिसके लिए लोकल इंटेलिजेंस समेत अन्य सोर्सेज को एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं.
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