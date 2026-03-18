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त्योहारों पर अलर्ट मेरठ रेंज पुलिस; 100 संवेदनशील स्थान चिह्नित, सोशल मीडिया पर नजर

मेरठ: आगामी त्योहारों को देखते हुए मेरठ रेंज में पुलिस ने 100 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित किया है. रेंज को 23 जोन, 79 सेक्टर में बांटा गया है. किसी भी स्थिति में नियंत्रण के लिए 56 क्विक रिस्पांस टीम (QRT) बनाई गई हैं. सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी.

मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि आगामी दिनों में कई त्योहार हैं, जिनमें ‘नवरात्र व राम नवमी’ के अलावा ईद भी शामिल है. ऐसे मे मेरठ रेंज के जिलों में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, इसके लिए फूलप्रूफ प्लानिंग की गई है.

DIG ने रेंज के जिलों के पुलिस कप्तानों को इस बारे में पहली ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने के निर्देश दिए थे. जिलों में कानून-व्यवस्था के बनाए रखने के लिए 6 अपर पुलिस अधीक्षक, 22 सीओ, 86 निरीक्षक, 631 सब इंस्पेक्टर, 1115 हेड कांस्टेबल, 1265 पुलिसकर्मी के अलावा 705 होमगार्ड और PRD के जवानों के अलावा 3 कंपनी PAC की भी अलग-अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है.

DIG कलानिधि नैथानी के मुताबिक, चैत्र नवरात्र और रामनवमी के अवसर पर मेरठ रेंज के मेरठ सहित बुलंदशहर, बागपत व हापुड़ में 96 शोभायात्रा, 35 मेले लगेंगे. वहीं, अब तक 20 अन्य ऐसे कार्यक्रम जिनमें बड़े स्तर पर पूजा अर्चना, भंडारे और लंगर भी लगेंगे. ऐसे में खासतौर पर जिन मार्गो पर शोभायात्रा निकलेंगी, ऐसे मार्ग में पड़ने वाले 114 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पाट के रूप में चिन्हित किया गया है.

DIG कलानिधि नैथानी के मुताबिक, परिक्षेत्र के मेरठ में 16 शोभायात्रा, 11 मेले, बुलंदशहर में 42 शोभायात्रा 14 मेले, बागपत में 4 शोभायात्रा 3 मेले, जबकि हापुड़ जिले में 34 शोभायात्रा, 7 मेले लगने हैं.

ऐसे में रेंज के जिलों में कुल 100 स्थानों को संवेदनशील और हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चलते रेंज में कुल 23 जोन, 79 सेक्टर और 56 QRT को एक्टिवेट किया गया है.

गौरतलब है कि DIG पहले ही त्यौहारों को लेकर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे ही चुके थे कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा जिले से लेकर थाना स्तर तक क पीस कमेटी की बैठक आयोजित हो.