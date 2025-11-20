ETV Bharat / state

आपदा क्षेत्रों में कामों की देनदारियां होगी खत्म, जिलों और विभागों को धनराशि जारी

उत्तराखंड में आपदा से जुड़े कामों की देनदारियां जल्द खत्म होने जा रही है.

Uttarakhand Secretariat
उत्तराखंड सचिवालय (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 7:55 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राज्य में तेज बारिश के कारण इस बार तमाम सड़कों के साथ ही भवनों और आधारभूत संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ है. खास बात यह है कि मानसून के दौरान आपदा से सभी 13 जिले प्रभावित हुए हैं और यहां करोड़ों रुपए का नुकसान भी रिकॉर्ड किया गया है. ऐसे में अब बर्बाद हुई आधारभूत संरचनाओं को फिर से बनाने के लिए काम तेज किया जा रहा है. इसके लिए जिलों और विभागों के स्तर पर जरूरी बजट को भी उन्हें मुहैया कराया जा रहा है.

आपदा प्रबंधन विभाग इस साल राज्य में करीब 500 करोड़ से ज्यादा का बजट जारी किया है, जिसमें ना केवल तमाम नुकसान के आकलन के आधार पर जिला प्रशासन के स्तर से काम किया जा सकेगा, बल्कि विभागों के स्तर पर किए गए आकलन के आधार पर भी काम हो सकेगा. खास बात यह भी है कि अब तक जिलों और विभागों के स्तर पर जितने बजट की डिमांड की गई है, वो उन्हें जारी कर दिया गया है.

आंकड़ों के लिहाज से देखे तो सभी जिलों को देनदारियां खत्म करने के लिए कहा गया है और इसके लिए सभी 13 जिलों को 2-2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. इस तरह 26 करोड़ की रकम आपदा के दौरान स्थानीय ठेकेदारों की जेसीबी का उपयोग करने के बाद की देनदारियों और दूसरी आकस्मिक जरूरत के लिहाज से कराए गए काम के बाद बनी देनदारी के लिए दिया गया है.

आपदा प्रबंधन की तरफ से विभिन्न जिलों द्वारा की जा रही डिमांड के आधार पर बजट जारी किया जा रहा है. अब तक मुख्य तौर पर जिन कार्यों के लिए बजट मांगा गया है वह सभी डिमांड पूरी कर दी गई है.
विनोद कुमार, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने कुल 530.66 करोड़ रुपए जारी किए हैं. इसमें 244.67 करोड़ रुपए विभागों को दिए गए हैं, जबकि 285.99 करोड़ रुपए सभी जिलों को बांटे गए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से यह रकम इस साल जारी कर दी गई है और यह बजट जिलों और विभाग की डिमांड के आधार पर उन्हें दी गई है.

जिलों को दी गई रकम को आंकड़ों के रूप में समझे तो चंपावत को 38 करोड़ रुपए, उधम सिंह नगर को 28 करोड़ रुपए, देहरादून को 29 करोड़, हरिद्वार को 13 करोड़, टिहरी को 23 करोड़, चमोली को 23.60 करोड़, रुद्रप्रयाग को 15.39 करोड़, अल्मोड़ा और नैनीताल को 13-13 करोड़, उत्तरकाशी को 33 करोड़, बागेश्वर को 13 करोड़ पिथौरागढ़ को 28 करोड़ और पौड़ी को 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. हालांकि अभी नैनीताल जिले ने 25 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जिस पर फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से विचार किया जा रहा है.

इसी तरह विभागों को भी हुई क्षति के आधार पर बजट जारी किया गया है. इसमें लोक निर्माण विभाग को 77.33 करोड़, जल संस्थान को 20 करोड़, यूएसडीएमए को 20 करोड़, शिक्षा विभाग को 20 करोड़, वन विभाग को 15.52 करोड़, पेयजल विभाग को 20 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास को 45 करोड़ रुपए, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 20 करोड़ रुपए, राजस्व परिषद को दो करोड़ रुपए और ULMMC को 2.66 करोड़ रुपए जारी हुए हैं.

पढ़ें-

TAGGED:

आपदा कार्य भुगतान
उत्तराखंड आपदा 2025
DISASTER RELATED WORK
DISASTER WORK PAYMENTS
UTTARAKHAND DISASTER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.