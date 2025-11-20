ETV Bharat / state

आपदा क्षेत्रों में कामों की देनदारियां होगी खत्म, जिलों और विभागों को धनराशि जारी

देहरादून: राज्य में तेज बारिश के कारण इस बार तमाम सड़कों के साथ ही भवनों और आधारभूत संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ है. खास बात यह है कि मानसून के दौरान आपदा से सभी 13 जिले प्रभावित हुए हैं और यहां करोड़ों रुपए का नुकसान भी रिकॉर्ड किया गया है. ऐसे में अब बर्बाद हुई आधारभूत संरचनाओं को फिर से बनाने के लिए काम तेज किया जा रहा है. इसके लिए जिलों और विभागों के स्तर पर जरूरी बजट को भी उन्हें मुहैया कराया जा रहा है.

आपदा प्रबंधन विभाग इस साल राज्य में करीब 500 करोड़ से ज्यादा का बजट जारी किया है, जिसमें ना केवल तमाम नुकसान के आकलन के आधार पर जिला प्रशासन के स्तर से काम किया जा सकेगा, बल्कि विभागों के स्तर पर किए गए आकलन के आधार पर भी काम हो सकेगा. खास बात यह भी है कि अब तक जिलों और विभागों के स्तर पर जितने बजट की डिमांड की गई है, वो उन्हें जारी कर दिया गया है.

आंकड़ों के लिहाज से देखे तो सभी जिलों को देनदारियां खत्म करने के लिए कहा गया है और इसके लिए सभी 13 जिलों को 2-2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. इस तरह 26 करोड़ की रकम आपदा के दौरान स्थानीय ठेकेदारों की जेसीबी का उपयोग करने के बाद की देनदारियों और दूसरी आकस्मिक जरूरत के लिहाज से कराए गए काम के बाद बनी देनदारी के लिए दिया गया है.