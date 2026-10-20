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दशहरा की तैयारियां पूरी, रुड़की और रुद्रपुर में धू-धू कर जलेगा 70 फीट ऊंचा रावण

उत्तराखंड में दशहरा की तैयारियां पूरी ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व 19 अक्टूबर यानी मंगलवार को देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा. रुड़की में भी दशहरा उत्सव की तैयारियां पिछले एक महीने से चल रही हैं. जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है. दरअसल, शहर के नेहरू स्टेडियम में शाम को 70 फीट ऊंचे रावण, 55 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 45 फीट ऊंचे मेघनाद के विशालकाय पुतलों का दहन किया जाएगा. लेकिन रुड़की के दशहरा उत्सव की खास बात इन पुतलों की ऊंचाई ही नहीं बल्कि इन्हें तैयार करने वाले हाथों में भी हैं, यहां पर मुस्लिम कारीगर रावण के पुतले बना रहे हैं. लेकिन इन कारीगरों को महंगाई के बीच मेहनताने की चिंता भी सता रही है.

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी कस्बे से आए मुस्लिम समुदाय के कारीगर पिछले एक महीने से रुड़की में इन पुतलों को बनाने में जुटे हुए हैं. एक तरफ ये कारीगर अपनी कला और मेहनत से दशहरा उत्सव को खास बना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के बीच कम मेहनताने को लेकर उनकी चिंता भी सामने आई है. इन विशालकाय पुतलों को अंतिम रूप देने के लिए मुस्लिम कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. वहीं इस आयोजन की सबसे खास तस्वीर सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश दे रही है.