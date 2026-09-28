दुर्गोत्सव में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मेले की खाद्य दुकानों पर होगी निगरानी, मिलावट पर सख्त कार्रवाई
दुर्गा पूजा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट है. मेले में खाने-पीने की दुकानों पर रहेगी कड़ी नजर. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 8:49 PM IST
धनबादः दुर्गोत्सव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. पूजा को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तैयारियां तेज हो गई हैं. पूजा पंडालों के निर्माण के साथ ही मेले और बाजार भी सजने लगे हैं. दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के आसपास बड़ी संख्या में ठेले-खोमचे और अस्थायी खाद्य दुकानें लगती हैं. ऐसे में इन दुकानों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर फूड सेफ्टी विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है.
फूड सेफ्टी विभाग की टीम खाद्य दुकानों का निरीक्षण करेगी
पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पंडालों और मेलों में पहुंचते हैं. इस दौरान खाने-पीने की दुकानों पर भी काफी भीड़ रहती है. लोगों की इसी भीड़ को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है. विभाग की टीमें पूजा पंडालों और मेला क्षेत्र में लगने वाली खाद्य दुकानों का निरीक्षण करेगी.
खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला भेजे जाएंगे
जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, खाद्य सामग्री को रखने का तरीका और दुकानदारों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जाएंगे और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. इसके अलावा मौके पर ही कुछ खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की व्यवस्था भी की जाएगी.
दुकानदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
फूड सेफ्टी विभाग की ओर से अस्थायी दुकानदारों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को पहले से ही खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है. विभाग के अनुसार जिले में अब तक करीब 1200 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दुकानदारों को साफ-सफाई, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने और खाना तैयार करते समय स्वच्छता के नियमों का पालन करने की जानकारी दी गई है.
साफ-सुथरे माहौल में खाना बनाने की सलाह
इसके साथ ही पूजा और मेले के दौरान खाद्य सामग्री की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए फूड सेफ्टी विभाग से लाइसेंस या पंजीकरण लेना जरूरी किया गया है. विभाग की ओर से दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले दुकानदारों को साफ-सुथरे माहौल में खाना बनाने और खाद्य सामग्री को ढककर रखने की सलाह दी गई है.
मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थ पर होगी कार्रवाई
फूड सेफ्टी विभाग ने आम लोगों से भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. विभाग का कहना है कि मेले में सिर्फ खाद्य पदार्थों का आकर्षक रंग देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित न हों. खास तौर पर अत्यधिक रंगीन खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता पर ध्यान दें. अगर जांच के दौरान किसी दुकान पर मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
फूड सेफ्टी विभाग की रहेगी पैनी नजर
फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ विभाग और दुकानदारों की नहीं, बल्कि ग्राहकों की जागरूकता भी बेहद महत्वपूर्ण है. यानी दुर्गोत्सव में जहां एक ओर पूजा पंडाल और मेले लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे, वहीं दूसरी ओर लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए फूड सेफ्टी विभाग भी अपनी निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है.
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