ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मेले की खाद्य दुकानों पर होगी निगरानी, मिलावट पर सख्त कार्रवाई

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता चेक करते फूड सेफ्टी ऑफिसर ( Etv Bharat )

धनबादः दुर्गोत्सव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. पूजा को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तैयारियां तेज हो गई हैं. पूजा पंडालों के निर्माण के साथ ही मेले और बाजार भी सजने लगे हैं. दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के आसपास बड़ी संख्या में ठेले-खोमचे और अस्थायी खाद्य दुकानें लगती हैं. ऐसे में इन दुकानों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर फूड सेफ्टी विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है.