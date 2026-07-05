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135वें डूरंड कप के मुकाबलों का शेड्यूल जारी, पांच शहरों में भिड़ेंगी 24 टीमें

फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप को लेकर रांची में तैयारियां तेज हो गयी हैं.

Preparations for Durand Cup football tournament intensify in Ranchi
तैयारियों का जायजा लेते रांची डीसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 5, 2026 at 4:44 PM IST

4 Min Read
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रांचीः एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप के मुकाबलों का कार्यक्रम जारी हो गयी है. इसके साथ ही रांची में तैयारियां तेज हो गई हैं.

पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे रांची में 26 जुलाई से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ग्रुप-सी के मुकाबले खेले जाएंगे. इसी क्रम में शनिवार को जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा सुविधा और आधारभूत व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि डूरंड कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी रांची के लिए गौरव का विषय है. हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हों. सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एक टीम की तरह काम करें, ताकि आयोजन सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बन सके.

Preparations for Durand Cup football tournament intensify in Ranchi
डूरंड कप का शेड्यूल जारी (ETV Bharat)

डूरंड कप का आयोजन 25 जुलाई से 23 अगस्त तक होगा. उद्घाटन मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट और 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल एफसी के बीच खेला जाएगा. इस बार प्रतियोगिता में 24 टीमें छह ग्रुप में विभाजित होकर कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में मुकाबले खेलेंगी. लीग चरण के बाद छह ग्रुप विजेता और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली दो उपविजेता टीमें नॉकआउट दौर में प्रवेश करेंगी.

बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ग्रुप-सी के सभी मुकाबले

रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ग्रुप-सी के सभी मुकाबले आयोजित होंगे. इस ग्रुप में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम और पहली बार हिस्सा ले रही श्रीलंका सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी शामिल हैं.

Preparations for Durand Cup football tournament intensify in Ranchi
रांची का फुटबॉल स्टेडियम (ETV Bharat)

रांची में पहला मैच 26 जुलाई को जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी के बीच खेला जाएगा. वहीं 13 अगस्त को ग्रुप चरण का अंतिम मुकाबला जमशेदपुर एफसी और भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम के बीच होगा. इसके अलावा 16 अगस्त को रांची में एक क्वार्टर फाइनल भी खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्टेडियम परिसर, दर्शक दीर्घा, खिलाड़ियों और वीआईपी के प्रवेश-निकास मार्ग, कंट्रोल रूम, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित विभागों को समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त संजय भगत, ट्रैफिक एसपी, सदर एसडीओ, एडीएम (विधि-व्यवस्था), जिला खेल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सेना के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

Preparations for Durand Cup football tournament intensify in Ranchi
तैयारियों का जायजा लेते रांची डीसी (ETV Bharat)

उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश द्वारों पर प्रभावी जांच और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. वहीं ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान, डायवर्जन, पार्किंग, साइन एज तथा यातायात कर्मियों की पर्याप्त तैनाती करने का निर्देश दिया गया. स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस, चिकित्सकों की टीम, प्राथमिक उपचार केंद्र और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जबकि अग्निशमन और विद्युत विभाग को भी पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया.

Preparations for Durand Cup football tournament intensify in Ranchi
रांची का फुटबॉल स्टेडियम (ETV Bharat)

बता दें कि डूरंड कप की शुरुआत वर्ष 1888 में हुई थी और भारतीय सेना की ओर से आयोजित यह प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में गिनी जाती है.

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डूरंड कप के मुकाबलों का शेड्यूल
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