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कानपुर; इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरीं, प्रज्ज्वलित किए जाएंगे 3500 दीप

इस्कॉन मंदिर में दीपावली और गोवर्धन पूजा की तैयारियां ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली और गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर शहर के इस्कॉन मंदिर में इस बार बेहद भव्य और दिव्य आयोजनों की तैयारी है. भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन और श्रीकृष्ण की लीलाओं के उल्लास को समर्पित इन आयोजनों के लिए पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है. इस साल अयोध्या की तर्ज पर इस्कॉन में एक खास आकर्षण देखने को मिलेगा, जहां 3500 दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे.

इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु जी ने बताया कि दीपावली और अन्नकूट का यह उत्सव पूरे शहर के लिए अध्यात्म और दिव्य आनंद लेकर आता है. उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि हर भक्त भक्तिमय माहौल में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके.