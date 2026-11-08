कानपुर; इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरीं, प्रज्ज्वलित किए जाएंगे 3500 दीप
इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु जी ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:23 PM IST
कानपुर : दीपावली और गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर शहर के इस्कॉन मंदिर में इस बार बेहद भव्य और दिव्य आयोजनों की तैयारी है. भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन और श्रीकृष्ण की लीलाओं के उल्लास को समर्पित इन आयोजनों के लिए पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है. इस साल अयोध्या की तर्ज पर इस्कॉन में एक खास आकर्षण देखने को मिलेगा, जहां 3500 दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे.
इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु जी ने बताया कि दीपावली और अन्नकूट का यह उत्सव पूरे शहर के लिए अध्यात्म और दिव्य आनंद लेकर आता है. उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि हर भक्त भक्तिमय माहौल में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके.
9 नवंबर को सजेगा दीपोत्सव और दीपदान का दरबार : मीडिया प्रभारी के मुताबिक, सोमवार, 9 नवंबर को शाम 5 बजे से 7 बजे तक मंदिर परिसर में विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान भगवान श्रीश्री जानकीनाथ, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के विग्रहों के समक्ष उत्सव मनाया जाएगा.
भगवान का विशेष पुष्पों, भव्य पोशाक और रत्नजड़ित आभूषणों से मनोहारी श्रृंगार होगा. कार्यक्रम के दौरान भगवान राम को समर्पित वैष्णव गीतों के साथ 'हरे कृष्ण' महामंत्र का संकीर्तन गूंजेगा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा. इसके बाद यशोदा-दामोदर भगवान को दीप अर्पित कर विशेष दीपदान उत्सव संपन्न होगा.
दीपावली के अगले दिन यानी मंगलवार, 10 नवंबर को श्री गिरिराज महोत्सव एवं अन्नकूट उत्सव की धूम रहेगी. इस अवसर पर 108 से अधिक प्रकार के स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजनों से श्रीगिरिराज महाराज का भव्य अन्नकूट श्रृंगार किया जाएगा.
इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन महाराज के ये मनोहारी दर्शन हमेशा से शहरवासियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं. इस दिन गोवर्धन पूजा, कथा और भक्तों द्वारा गोवर्धन परिक्रमा का विशेष आयोजन होगा. अनुष्ठान के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की भी विशेष व्यवस्था की गई है.
इस्कॉन कानपुर द्वारा पिछले लगभग एक दशक से श्री गिरिराज महोत्सव का आयोजन अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जा रहा है. अपने अनूठे अन्नकूट श्रृंगार और दिव्य दर्शन के चलते यह आयोजन अब कानपुर में अपनी एक खास पहचान और प्रसिद्धि पा चुका है.
इस्कॉन कानपुर के मंदिर अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभु ने शहर के समस्त श्रद्धालुओं और नगरवासियों से अपील की है कि वह इन दोनों दिव्य उत्सवों में अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों. उन्होंने दीपोत्सव, संकीर्तन और गिरिराज महोत्सव का आनंद लेकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया है.
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