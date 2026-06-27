ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी, एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला, बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में ड्रिलिंग को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में बलौदा और बेलमुंडी की खदानों में हीरा खनन को मंजूरी दी गई है. यह फैसला एनसीएल बोर्ड ने लिया है.

Approval for diamond mining in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में हीरा खनन को मंजूरी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 4:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खनिजों का भंडार है. अभी हाल में बलौदा बेलमुंडी में हीरा मिला था. इसे देखते हुए देश के खनिज विभाग ने बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में ड्रिलिंग को मंजूरी दी है. एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसमें अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर (Large Diameter) ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है. यह कदम इस क्षेत्र में हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आंकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है.

बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक को लेकर फैसला

बैठक में निदेशक मंडल ने परियोजना की अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है. इसके साथ निदेशक मंडल ने निर्देश दिए कि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि के भीतर सभी तकनीकी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं. बड़े व्यास की ड्रिलिंग से किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार का सटीक आकलन किया जाएगा. इसके बाद विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार होगी, जिसके आधार पर व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करने का अंतिम फैसला लिया जाएगा. एनसीएल के निदेशक मंडल की बैठक में अमिताभ मुखर्जी और आशीष चटर्जी मौजूद रहे. उनके अलावा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक रजत बंसल भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे.

बलौदा बेलमुंडी के हीरे की हुई पहचान

एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) भारत सरकार का उपक्रम है. इसमें एनएमडीसी लिमिटेड की हिस्सेदारी 51 फीसदी और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट की हिस्सेदारी 49 फीसदी है. इस तरह दोनों मिलकर यहां काम करेगी. कंपनी अब तक लौह अयस्क परियोजनाओं पर केंद्रित रही है, लेकिन बलौदा-बेलमुंडी में प्राकृतिक हीरों की पुष्टि के बाद यह बहु-खनिज विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.

बेशकीमती हीरे की हुई पहचान

एनसीएल द्वारा स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग के माध्यम से किम्बरलाइट पाइप की पहचान की गई. इसके बाद लगभग 200 टन बल्क सैंपल का परीक्षण एनएमडीसी के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट में किया गया, जहां 1.22 कैरेट वजन के पांच प्राकृतिक हीरे प्राप्त हुए. इससे इस क्षेत्र में हीरा युक्त भू-संरचना की वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है.

खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है. बलौदा-बेलमुंडी की हीरा परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख हीरा उत्पादक राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर सकेगी- सौरभ सिंह, अध्यक्ष निदेशक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम

देश के लिए बलौदा-बेलमुंडी परियोजना अहम

बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख हीरा उत्पादक देशों के अनुभव बताते हैं कि प्रारंभिक चरण में इस प्रकार की सफलता भविष्य में बड़े व्यावसायिक भंडार मिलने का संकेत हो सकती है. इसलिए बलौदा-बेलमुंडी परियोजना को छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण खनिज परियोजना माना जा रहा है. राज्य की अन्य प्रमुख लौह अयस्क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई. बैलाडीला डिपॉजिट-4 में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 70 लाख टन प्रतिवर्ष किया जाएगा. वहीं बैलाडीला डिपॉजिट-13 को एक करोड़ टन वार्षिक क्षमता के साथ विकसित करने की दिशा में भी कार्य जारी है.

मनेन्द्रगढ़ नर्सिंग कॉलेज भवन निर्माण के लिए 8.68 करोड़ की स्वीकृति, युवाओं को लोकल स्तर पर मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

EXPLAINER: छोटे कारोबारियों की बड़ी ताकत बन रही पीएम स्वनिधि योजना, जानिए रायपुर के आंकड़े और कैसे उठा सकते हैं लाभ

भानुप्रतापपुर पहुंचे SECR महाप्रबंधक, रेलवे विस्तार और रावघाट रेल परियोजना को लेकर दिए संकेत

TAGGED:

BALODA BELMUNDI MINES
छत्तीसगढ़ में हीरा खनन
बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक
एनसीएल बोर्ड
DIAMOND MINING IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.