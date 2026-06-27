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छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी, एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला, बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में ड्रिलिंग को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में हीरा खनन को मंजूरी ( ETV BHARAT )