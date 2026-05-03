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श्रावणी मेला की तैयारी तेज! उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश, आज मंत्री सुदिव्य कुमार भी करेंगें बैठक

देवघर: जिले में आगामी श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों को जरूरी निर्देश दिए. मेले की तैयारियों को लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार भी रविवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.

इधर, समीक्षा बैठक में खासतौर पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के आसपास बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया गया. बिजली विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी तारों को दुरुस्त कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांवरिया पथ पर बालू बिछाने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया गया, ताकि लंबी दूरी तय करने वाले कांवरियों को राहत मिल सके.

स्वास्थ्य विभाग को मेले के दौरान बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. बड़े एंबुलेंस के साथ-साथ छोटे एंबुलेंस की भी व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि भीड़भाड़ वाले रास्तों से भी मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके. इसके अलावा सभी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने विभागों में अभी से पत्राचार कर मेले से जुड़े आवंटन की कमी को दूर कर लें. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके.

नगर निगम को भी साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं. मेले के दौरान बढ़ने वाले कचरे को देखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है. साथ ही उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को एक्शन प्लान तैयार कर जल्द जमा करने का निर्देश दिया है.