लखनऊ में क्रिसमस पर्व पर जश्न की तैयारी; 1977 में हजरतगंज में बना था कैथेड्रल चर्च, जानिये क्या है इतिहास?

लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थित एपिफेनी चर्च भी शहर के ऐतिहासिक चर्चों में शुमार है.

लखनऊ में क्रिसमस पर्व पर जश्न की तैयारी
लखनऊ में क्रिसमस पर्व पर जश्न की तैयारी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 9:20 PM IST

लखनऊ : क्रिसमस का पर्व नजदीक आते ही लखनऊ शहर में उत्सव की रौनक बढ़ने लगी है. शहर के प्रमुख गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा है. विशेष रूप से हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च, जिसे लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च माना जाता है. नौका जैसी विशेष बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए कैथेड्रल चर्च आकर्षण का केंद्र रहता है. कैथेड्रल चर्च को धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है.

चर्च के पादरी डॉ. डोनाल्ड डिसूजा बताते हैं कि कैथेड्रल चर्च को नाव के आकार में बनाने के पीछे गहरी आध्यात्मिक सोच है. बाइबिल के अनुसार, पैगंबर नूह के समय एक भीषण तूफान और सैलाब आने वाला था. उस समय नूह ने अपने अनुयायियों को बचाने के लिए एक विशाल नाव का निर्माण किया, जिसमें ईसा मसीह भी सवार हुए थे. नाव ने उन्हें और उनके अनुयायियों को बड़े जलप्रलय से बचाया था. पादरी के अनुसार, हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च को नाव के आकार का इसलिए बनाया गया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि चर्च केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भी है.

लखनऊ में क्रिसमस पर्व पर जश्न की तैयारी (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर इस चर्च में शहर ही नहीं, बल्कि दूर-दराज़ से भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. लोग ईसा मसीह की प्रतिमा के सामने मोमबत्तियां जलाकर मन्नत मांगते हैं. खास बात यह है कि यहां किसी भी धर्म या वर्ग के लोगों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. सभी धर्मों के लोग क्रिसमस के पर्व में समान श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं.


उन्होंने बताया कि क्रिसमस की अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ईसा मसीह के जन्म और उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रमों की रिहर्सल जोरों पर चल रही है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवतियां भाग ले रही हैं. इसके साथ ही ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, ताकि लोग उनके जीवन और संदेशों को बेहतर ढंग से समझ सकें.



पादरी डॉ. डोनाल्ड डिसूजा बताते हैं कि लखनऊ में पहला चर्च डालीगंज में बनाया गया था. जगह की कमी के कारण वर्ष 1860 में हजरतगंज में जमीन ली गई, जो उस समय शहर के बाहरी इलाके में मानी जाती थी. पहले यहां एक छोटा चर्च बना, जिसके स्थान पर वर्ष 1977 में वर्तमान भव्य कैथेड्रल चर्च की इमारत खड़ी की गई.

डॉ. डोनाल्ड डिसूजा के अनुसार, इसकी वास्तुकला के पीछे आध्यात्मिक संदेश छिपा है कि चर्च रूपी नाव में सवार होकर ही स्वर्ग का मार्ग तय किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि ‘कैथेड्रल’ शब्द लैटिन भाषा के ‘कतेद्रा’ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ‘बैठक’, यानी वह स्थान जहां कैथोलिक समुदाय के धर्माध्यक्ष बैठते हैं.


पादरी ने बताया कि सेंट फ्रांसिस और सेंट पॉल स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को फीस में छूट दिलाई जाती है. इसके अलावा सप्रू मार्ग स्थित ‘प्रेम निवास’ अनाथालय में रहने वाले बच्चों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है.


लालबाग का ऐतिहासिक एपिफेनी चर्च : लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थित एपिफेनी चर्च भी शहर के ऐतिहासिक चर्चों में शुमार है. चर्च के पादरी इवान फ्रैंक बख्श ने बताया कि इस चर्च का निर्माण वर्ष 1827 में हुआ था. इसे लाल ईंटों (लाखोरी ईंट) से बनाया गया है, इसी कारण इसे ‘लाल चर्च’ भी कहा जाता है. उन्होंने बताया कि 18वीं शताब्दी में बने इस चर्च की नींव तत्कालीन गवर्नर की अंग्रेज पत्नी ने रखी थी. चर्च के ऊपरी हिस्से पर क्रॉस का चिन्ह, विशाल हॉल, मीनारनुमा गुंबद और बड़ा कैंपस इसकी पहचान हैं. दूर-दराज़ से लोग इसकी वास्तुकला देखने आते हैं.

