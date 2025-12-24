ETV Bharat / state

लखनऊ में क्रिसमस पर्व पर जश्न की तैयारी; 1977 में हजरतगंज में बना था कैथेड्रल चर्च, जानिये क्या है इतिहास?

लखनऊ : क्रिसमस का पर्व नजदीक आते ही लखनऊ शहर में उत्सव की रौनक बढ़ने लगी है. शहर के प्रमुख गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा है. विशेष रूप से हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च, जिसे लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च माना जाता है. नौका जैसी विशेष बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए कैथेड्रल चर्च आकर्षण का केंद्र रहता है. कैथेड्रल चर्च को धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है.

चर्च के पादरी डॉ. डोनाल्ड डिसूजा बताते हैं कि कैथेड्रल चर्च को नाव के आकार में बनाने के पीछे गहरी आध्यात्मिक सोच है. बाइबिल के अनुसार, पैगंबर नूह के समय एक भीषण तूफान और सैलाब आने वाला था. उस समय नूह ने अपने अनुयायियों को बचाने के लिए एक विशाल नाव का निर्माण किया, जिसमें ईसा मसीह भी सवार हुए थे. नाव ने उन्हें और उनके अनुयायियों को बड़े जलप्रलय से बचाया था. पादरी के अनुसार, हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च को नाव के आकार का इसलिए बनाया गया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि चर्च केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भी है.

लखनऊ में क्रिसमस पर्व पर जश्न की तैयारी (Video credit: ETV Bharat)





उन्होंने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर इस चर्च में शहर ही नहीं, बल्कि दूर-दराज़ से भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. लोग ईसा मसीह की प्रतिमा के सामने मोमबत्तियां जलाकर मन्नत मांगते हैं. खास बात यह है कि यहां किसी भी धर्म या वर्ग के लोगों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. सभी धर्मों के लोग क्रिसमस के पर्व में समान श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं.



उन्होंने बताया कि क्रिसमस की अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ईसा मसीह के जन्म और उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रमों की रिहर्सल जोरों पर चल रही है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवतियां भाग ले रही हैं. इसके साथ ही ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, ताकि लोग उनके जीवन और संदेशों को बेहतर ढंग से समझ सकें.

