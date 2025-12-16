क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी जोन फुल, कारोबारियों के खिले चेहरे
क्रिसमस और न्यू ईयर के आगमन के जश्न को लेकर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क और आसपास के रिजोर्ट पूरी तरह पैक हो चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 16, 2025 at 10:03 AM IST
रामनगर: क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी आमद ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के पर्यटन कारोबार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अलग-अलग पर्यटन जोनों में बने सभी रात्रि विश्राम कक्ष 25 दिसंबर (क्रिसमस) और 31 दिसंबर (न्यू ईयर) को लेकर पूरी तरह पैक हो चुके हैं, इसके साथ ही कॉर्बेट के लैंडस्केप से लगे 200 से अधिक रिसॉर्ट्स और सरोवर नगरी नैनीताल के होटलों में भी लगातार बुकिंग आ रही है, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी जोरों पर: जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम के लिए कुल 41 कमरे उपलब्ध हैं. इनमें मुख्य ढिकाला कैंप में 28 कमरे, सुल्तान क्षेत्र में 2, गैरल में 6, खिनानौली में 3 और सर्फदुली क्षेत्र में 2 कमरे शामिल हैं. इसके अतिरिक्त पर्यटकों के लिए 20 डॉरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है. क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए ढिकाला जोन के सभी कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं.
सभी होटल रिजॉर्ट हुए पैक: बिजरानी जोन में रात्रि विश्राम के लिए कुल 7 कमरे उपलब्ध हैं, ढेला जोन में 2 कमरे, झिरना जोन में 4 कमरे, जबकि पाखरो जोन और सोना नदी (सोननदी) जोन में 2-2 कमरे बने हैं. सभी जोनों के कक्ष 25 दिसंबर और 31 दिसंबर की तिथियों को लेकर पूरी तरह फुल हो चुके हैं. गौरतलब है कि कॉर्बेट पार्क में कुल 8 सफारी जोन हैं, जिनमें ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, दुर्गादेवी, सोननदी, गर्जिया और पाखरो शामिल हैं. इनमें से ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला और दुर्गादेवी जोन पर्यटकों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं.
वेबसाइट से कर सकते हैं बुकिंग: कुछ जोन जैसे झिरना, ढेला और गर्जिया पूरे वर्ष खुले रहते हैं, जबकि अन्य जोन मानसून के दौरान बंद कर दिए जाते हैं. पर्यटक कॉर्बेट पार्क की आधिकारिक वेबसाइट corbettgov.org के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर डे सफारी और नाइट स्टे दोनों की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इधर कॉर्बेट के आसपास स्थित रिसॉर्ट्स और होटल भी क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रहेगी धूम: होटल कारोबारी और मन्नू महारानी होटल के जीएम चंदर सती ने बताया कि पर्यटकों को यादगार अनुभव देने के लिए रिसॉर्ट्स द्वारा दो दिनों का एक्साइटिंग कार्यक्रम तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि जो भी पर्यटक यहां आएगा, वह उत्तराखंड की संस्कृति, यहां के पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय कल्चर से रूबरू होगा, कुमाऊंनी व्यंजनों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा.
कारोबारियों के खिले चेहरे: चंदर सती ने बताया कि सभी कार्यक्रम सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि पर्यटक नववर्ष पर यहां से अच्छी यादें लेकर जाएं और उत्तराखंड के अनुभव को लंबे समय तक याद रखें. उन्होंने यह भी बताया कि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को लेकर अलग-अलग पैकेज ऑफर्स जारी किए गए हैं, जिनकी कीमतें पर्यटकों के बजट के अनुसार तय की गई हैं. होटल कारोबारियों के अनुसार, न्यू ईयर और क्रिसमस के अवसर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई रिसॉर्ट्स में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ लाइव म्यूजिक और एंटरटेनमेंट शो भी रखे गए हैं.
बॉलीवुड सिंगर्स को किया गया आमंत्रित: कुछ होटलों द्वारा 31 दिसंबर और क्रिसमस के मौके पर बॉलीवुड सिंगर्स और कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे पर्यटकों का उत्साह और बढ़ गया है,चंदर सती ने कहा कि लगातार 25 और 31 दिसंबर को लेकर बुकिंग आ रही है और कई रिसॉर्ट्स पहले ही फुल हो चुके हैं.
कॉर्बेट और उसके आसपास के होटल-रिसॉर्ट्स पर्यटकों को नया और सुरक्षित अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पर्यटकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और इस बार न्यू ईयर व क्रिसमस पर अलग-अलग पैकेज के साथ एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है. कॉर्बेट क्षेत्र में एक दिन के लिए भी 5 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये और इससे अधिक तक के पैकेज उपलब्ध हैं, जबकि 25 और 31 दिसंबर के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किए गए हैं.
हरि मानसिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन
कारोबार को लगेंगे पंख: होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि मानसिंह ने बताया कि रामनगर और नैनीताल में लगातार बुकिंग बढ़ रही है, जिससे पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि इस सीजन में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ होटल और रिसॉर्ट्स बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार और आय के अवसर मिल रहे हैं. कुल मिलाकर, क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर और नैनीताल पर्यटकों से गुलजार नजर आएंगे. जंगल सफारी, पहाड़ों की ठंड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजनों के साथ उत्तराखंड इस बार भी पर्यटकों को यादगार नववर्ष का तोहफा देने के लिए पूरी तरह तैयार है.
