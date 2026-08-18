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छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस चुनाव की तैयारी तेज, 28 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है प्रक्रिया, 6 हजार से ज्यादा नामांकन से टूटेंगे रिकॉर्ड

छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस में चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है. माना जा रहा है कि 28 अगस्त के बाद चुनाव में तेजी आएगी.

Chhattisgarh Youth Congress Meeting
छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की मीटिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 8:06 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन रक्षाबंधन के बाद यानी 28 अगस्त के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में दावेदारी और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव को लेकर प्रदेशभर के युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं बड़ी संख्या में मिल रही शिकायतों के निराकरण में चुनाव समिति जुटी हुई है.

चुनाव को लेकर दावा आपत्ति

यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर चुनाव समिति की टीम पिछले दो दिनों से रायपुर में मौजूद है. चुनाव के पीआरओ राकेश सिंह नेगी के मुताबिक, नामांकन, नाम और क्रिमिनल केस से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की जा रही है. अब तक 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है. चुनाव समिति का कहना है कि शिकायतों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की अगली तस्वीर साफ होगी.

छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस चुनाव की तैयारी तेज (ETV BHARAT)

20 लाख से ज्यादा सदस्यता का अनुमान

इस बार यूथ कांग्रेस चुनाव में रिकॉर्ड भागीदारी का दावा किया जा रहा है. पीआरओ राकेश सिंह नेगी के अनुसार, करीब 6 हजार नामांकन प्राप्त हुए हैं. इतनी बड़ी संख्या में नामांकन को संगठन की संभावित 20 लाख से ज्यादा सदस्यता से जोड़कर देखा जा रहा है. उनका दावा है कि इस बार चुनाव में पिछले कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं.

28 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है चुनावी प्रक्रिया

चुनाव की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. पीआरओ ने बताया कि 28 अगस्त के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है. इससे पहले चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों और संभावित प्रत्याशियों को प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू की जा रही है. सदस्यता अभियान और चुनाव की प्रक्रिया एक निर्धारित ऐप के माध्यम से संचालित की जाएगी.

युवाओं के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे नेताओं ने इसे युवाओं की आवाज को मजबूत करने का मंच बताया है. कोरबा जिला ग्रामीण अध्यक्ष पद के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत कंवर ने कहा कि युवाओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह है. उन्होंने खाद-बीज की समस्या, बेरोजगारी समेत युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

नहीं होगा पक्षपात

लक्ष्मीकांत कंवर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में दावा आपत्ति और शिकायतें सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं. प्रदेशभर में इन्हीं नियमों के तहत इनका निराकरण किया जा रहा है. उन्होंने चुनाव में किसी तरह के पक्षपात से इनकार करते हुए कहा कि प्रक्रिया यूथ कांग्रेस के स्तर पर संचालित हो रही है.

पिछली बार से ज्यादा उत्साह का दावा

पाली-तानाखार विधानसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकित पाल ने दावा किया कि इस बार युवाओं में पिछली बार की तुलना में ज्यादा उत्साह है. उनके मुताबिक, चुनाव की तैयारियां करीब तीन महीने से चल रही हैं.

सरकार पर बोला हमला

अंकित पाल ने युवाओं के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए NEET से जुड़े विवाद और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बताया. उनका कहना है कि इन्हीं मुद्दों के चलते बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं. वहीं गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने संगठन में ऐसी किसी स्थिति से इनकार किया.

प्रत्याशियों से चर्चा, चुनावी रणनीति पर मंथन

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. स्मृति रंजन लंका ने सोमवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में संभावित प्रत्याशियों से चर्चा के साथ चुनाव प्रक्रिया, शिकायतों और दावा-आपत्ति से जुड़े विषयों पर मंथन किया गया.

सबकी नजर अब चुनाव की तारीखों पर

फिलहाल यूथ कांग्रेस चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा का इंतजार है. दावा-आपत्ति के निराकरण, प्रत्याशियों की प्रक्रिया और ट्रेनिंग के बाद 28 अगस्त के बाद चुनावी कार्यक्रम स्पष्ट होने की संभावना है. रिकॉर्ड संख्या में नामांकन और बड़ी सदस्यता के दावों के बीच अब असली परीक्षा दावेदारों की जमीनी पकड़ और युवाओं के बीच उनकी सक्रियता की होगी.

छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस का चुनाव सिर्फ संगठन के पदों की लड़ाई नहीं, बल्कि युवाओं के बीच पकड़ और जमीनी ताकत साबित करने की परीक्षा भी माना जा रहा है. अब नजर 28 अगस्त के बाद सामने आने वाले चुनावी कार्यक्रम पर है.

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