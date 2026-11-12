लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां तेज; गोमती तट पर सजने लगीं वेदियां, श्रद्धालुओं की यह मांग
श्रद्धालुओं ने सुझाव दिया कि नगर निगम की ओर से घाट पर एक स्टॉल लगाया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:56 AM IST
लखनऊ: कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...छठ महापर्व के पारंपरिक लोकगीतों की गूंज के साथ राजधानी लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं. गोमती नदी के तट पर छठी मैया की पूजा के लिए श्रद्धालु अपनी-अपनी वेदियां बनाने में जुटे हैं.
कोई वेदी को आकार दे रहा है तो कोई रंग-रोगन कर उसे आकर्षक बनाने में लगा है. घाटों पर धीरे-धीरे छठ महापर्व का उत्साह दिखाई देने लगा है. इस बीच श्रद्धालुओं ने पूजा की तैयारियों को लेकर नगर निगम से सफाई और सुरक्षा के साथ वेदी निर्माण की व्यवस्थित व्यवस्था करने की मांग की है.
ETV भारत ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया. गोमती नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पूजा के लिए वेदियां बनाते नजर आए. कई श्रद्धालु इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को पैसे भी दे रहे हैं. उनका कहना है कि हर साल वे अपने स्तर पर वेदी बनवाते हैं और उसकी देखरेख भी करते हैं.
श्रद्धालुओं ने सुझाव दिया कि नगर निगम की ओर से घाट पर एक स्टॉल लगाया जाए, जहां वेदी बनवाने के इच्छुक लोग निर्धारित शुल्क जमा कर सकें. इससे वेदी निर्माण की व्यवस्था व्यवस्थित होगी और श्रद्धालुओं की ओर से दिया जाने वाला पैसा भी नगर निगम के खाते में जाएगा.
छठ पूजा की तैयारियों को देखते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा सहित महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी शहर के विभिन्न छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने पिकनिक स्पॉट, कल्याणपुर स्थित छठ पूजा घाट और लक्ष्मण मेला मैदान में गोमती नदी के तट पर बने छठ घाट का जायजा लिया.
इस दौरान साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई. मंत्री और महापौर ने संबंधित अधिकारियों को छठ पूजा से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
इसके बाद दोनों ने गोमती नगर स्थित नगर निगम के निर्माणाधीन नए मुख्यालय भवन का भी निरीक्षण किया. यहां निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए गए.
30 साल से परिवार के साथ कर रहे छठ पूजा: गोमती तट पर पूजा की तैयारी कर रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि वह पिछले करीब 30 वर्षों से पूरे परिवार के साथ छठ महापर्व मनाते आ रहे हैं. झूलेलाल वाटिका के सामने गोमती नदी के तट पर वेदी बनाकर परिवार के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं.
उन्होंने कहा कि नगर निगम को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वेदी निर्माण की भी व्यवस्था करनी चाहिए. इसके लिए घाट पर एक स्टॉल लगाया जा सकता है, जहां लोग नगर निगम के माध्यम से वेदी बनवा सकें. इससे पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित होगी और लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा.
सरकारी कर्मचारी सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि छठ पूजा को लेकर उनके परिवार में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. छठी मैया की वेदी बनाई जा रही है और उसकी रंगाई-पुताई की जा रही है. उन्होंने कहा कि हर साल वह खुद ही वेदी को तैयार करते हैं और आसपास के लोगों से सहयोग लेते हैं.
पूजा के दौरान वेदी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है. उन्होंने बताया कि छठ महापर्व के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर तैयारी करते हैं, ताकि पूजा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.
1982 में कुछ लोग ही करते थे छठ: एडवोकेट प्रहलाद सिंह ने बताया कि वह बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं. वर्ष 1982 में जब वह अपनी मां के साथ खाटू श्याम मंदिर आए थे, उस समय लखनऊ में छठ पूजा का इतना व्यापक आयोजन देखने को नहीं मिलता था. इक्का-दुक्का लोग ही यह पर्व मनाते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.
अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भर में छठ महापर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि गोमती तट पर हर श्रद्धालु अपनी वेदी को खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहा है. पूजा में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.
छठ एक कठिन और अनुशासन वाला महापर्व है. महिलाएं और पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं. नगर निगम की ओर से सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग किया जा रहा है, लेकिन वेदी बनाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है.
प्रहलाद सिंह ने कहा कि नगर निगम अगर घाट पर एक स्टॉल लगाकर मजदूरों की व्यवस्था कर दे तो वेदियां एक कतार में और व्यवस्थित तरीके से बनाई जा सकती हैं. इससे पूजा के दौरान अव्यवस्था और किसी अप्रिय घटना की आशंका भी कम होगी.
उन्होंने बताया कि अभी श्रद्धालु अपने स्तर पर पैसे देकर वेदियां बनवाते हैं. वह खुद भी हर साल अपनी वेदी बनाते हैं और उसे खूबसूरत तरीके से सजाने का प्रयास करते हैं.
36 घंटे के कठिन व्रत की तैयारी में जुटे श्रद्धालु: श्रद्धालु विजयलक्ष्मी ने बताया कि वह छठ पूजा के लिए अपनी वेदी तैयार करवाने आई हैं. पिछले करीब 15 वर्षों से उनका परिवार छठ महापर्व मना रहा है.
उन्होंने बताया कि इस बार भी परिवार की ओर से पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी की जा रही है. वेदी बनवाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं. इस बार परिवार में कई मन्नतें हैं और उन्हें उम्मीद है कि छठी मैया उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी.
उन्होंने बताया कि छठ का व्रत करीब 36 घंटे तक चलता है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद खरना किया जाता है, जिसमें व्रती प्रसाद तैयार कर छठी मैया को भोग लगाते हैं. फिर निर्जला व्रत रखकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है.
श्रद्धा से वेदियां बना रहा परिवार: गोमती तट पर वेदियां बनाने वाले अजय कुमार ने बताया कि वह हर साल छठ पूजा के अवसर पर घाट पर वेदियां बनाते हैं. इसके बदले कोई निश्चित रकम नहीं लेते. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार जो पैसा दे देता है, उसे स्वीकार कर लेते हैं.
कोई 200 रुपए देता है तो कोई 551 रुपए तक देता है. उन्होंने बताया कि वेदी बनाने के बाद तीन से चार दिनों तक उसकी देखरेख और रखवाली भी करते हैं. इस काम में उनका पूरा परिवार लगा रहता है. वह इसे कमाई का जरिया नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा का काम मानते हैं.
कुल मिलाकर राजधानी में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. एक तरफ नगर निगम और प्रशासन घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु अपने स्तर पर पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं.
हालांकि, श्रद्धालुओं की मांग है कि नगर निगम केवल घाटों की सफाई तक सीमित न रहे, बल्कि वेदी निर्माण की भी व्यवस्थित व्यवस्था करे, ताकि आस्था के इस महापर्व में लोगों को सहूलियत मिल सके.
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