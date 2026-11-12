ETV Bharat / state

लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां तेज; गोमती तट पर सजने लगीं वेदियां, श्रद्धालुओं की यह मांग

लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां तेज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...छठ महापर्व के पारंपरिक लोकगीतों की गूंज के साथ राजधानी लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं. गोमती नदी के तट पर छठी मैया की पूजा के लिए श्रद्धालु अपनी-अपनी वेदियां बनाने में जुटे हैं.

कोई वेदी को आकार दे रहा है तो कोई रंग-रोगन कर उसे आकर्षक बनाने में लगा है. घाटों पर धीरे-धीरे छठ महापर्व का उत्साह दिखाई देने लगा है. इस बीच श्रद्धालुओं ने पूजा की तैयारियों को लेकर नगर निगम से सफाई और सुरक्षा के साथ वेदी निर्माण की व्यवस्थित व्यवस्था करने की मांग की है.

ETV भारत ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया. गोमती नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पूजा के लिए वेदियां बनाते नजर आए. कई श्रद्धालु इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को पैसे भी दे रहे हैं. उनका कहना है कि हर साल वे अपने स्तर पर वेदी बनवाते हैं और उसकी देखरेख भी करते हैं. लखनऊ से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) श्रद्धालुओं ने सुझाव दिया कि नगर निगम की ओर से घाट पर एक स्टॉल लगाया जाए, जहां वेदी बनवाने के इच्छुक लोग निर्धारित शुल्क जमा कर सकें. इससे वेदी निर्माण की व्यवस्था व्यवस्थित होगी और श्रद्धालुओं की ओर से दिया जाने वाला पैसा भी नगर निगम के खाते में जाएगा. छठ पूजा की तैयारियों को देखते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा सहित महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी शहर के विभिन्न छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने पिकनिक स्पॉट, कल्याणपुर स्थित छठ पूजा घाट और लक्ष्मण मेला मैदान में गोमती नदी के तट पर बने छठ घाट का जायजा लिया. लखनऊ में छठ की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat) इस दौरान साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई. मंत्री और महापौर ने संबंधित अधिकारियों को छठ पूजा से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. इसके बाद दोनों ने गोमती नगर स्थित नगर निगम के निर्माणाधीन नए मुख्यालय भवन का भी निरीक्षण किया. यहां निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए गए. 30 साल से परिवार के साथ कर रहे छठ पूजा: गोमती तट पर पूजा की तैयारी कर रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि वह पिछले करीब 30 वर्षों से पूरे परिवार के साथ छठ महापर्व मनाते आ रहे हैं. झूलेलाल वाटिका के सामने गोमती नदी के तट पर वेदी बनाकर परिवार के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वेदी निर्माण की भी व्यवस्था करनी चाहिए. इसके लिए घाट पर एक स्टॉल लगाया जा सकता है, जहां लोग नगर निगम के माध्यम से वेदी बनवा सकें. इससे पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित होगी और लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. वेदियों की जानकारी लेती महापौर. (Photo Credit: ETV Bharat) सरकारी कर्मचारी सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि छठ पूजा को लेकर उनके परिवार में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. छठी मैया की वेदी बनाई जा रही है और उसकी रंगाई-पुताई की जा रही है. उन्होंने कहा कि हर साल वह खुद ही वेदी को तैयार करते हैं और आसपास के लोगों से सहयोग लेते हैं. पूजा के दौरान वेदी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है. उन्होंने बताया कि छठ महापर्व के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर तैयारी करते हैं, ताकि पूजा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो. 1982 में कुछ लोग ही करते थे छठ: एडवोकेट प्रहलाद सिंह ने बताया कि वह बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं. वर्ष 1982 में जब वह अपनी मां के साथ खाटू श्याम मंदिर आए थे, उस समय लखनऊ में छठ पूजा का इतना व्यापक आयोजन देखने को नहीं मिलता था. इक्का-दुक्का लोग ही यह पर्व मनाते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.