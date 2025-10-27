रामगढ़ में महापर्व छठ को लेकर तैयारी पूरी, आकर्षक रूप से सजे छठ घाट
रामगढ़ जिले में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है. यहां जिला प्रशासन सभी प्रकार की व्यवस्था बनाए हुए है.
Published : October 27, 2025 at 12:37 PM IST
रामगढ़: जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी अंतिम चरण में है. शहर के सभी घाटों को सजाने-संवारने का काम जारी है. पूजा कमेटी, स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की ओर से घाटों की सफाई, रंगाई-पुताई और छठ व्रतियों के जाने वाले रास्ते पर आकर्षक लाइटिंग लगाई जा रही है. हर ओर भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है.
सुरीले गीतों से भक्तिमय हुई छठ पूजा
छठ घाटों पर सुरक्षा और सफाई के लिए रामगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं. श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी में हैं. पूरे इलाके में 'छठ मैया' के भक्ति गानों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया है. आकर्षक तौर पर विद्युत सजाई गई है, जो देखने में काफी आकर्षक दिख रही है और लोगों को और भक्तों को लुभा रही है. छठ पूजा के दौरान चारों ओर दूधिया रोशनी और जगमगाते बल्ब इस भक्तिमय वातावरण और भी बेहतर बना रहे हैं
ड्रोन से छठ व्रतियों पर होगी पुष्प वर्षा
आकर्षक और भव्य रूप से पूरे घाट को सजाया जा रहा है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं. सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले के कई छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. रामगढ़ दामोदर नदी जाने वाले रास्ते और घाट पर एक अनोखा दृश्य भी देखने को मिलेगा, जब कल डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठव्रती नदी घाटों की ओर आएंगे, उस समय छठ व्रतियों और भक्तों पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी.
