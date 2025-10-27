ETV Bharat / state

खटीमा में छठ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, सीएम धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत

खटीमा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर ( Photo-ETV Bharat )

खटीमा: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खटीमा के रेलवे पार्क में बने छठ घाट पर सोमवार को भव्य छठ महोत्सव का पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा आयोजन किया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जहां इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने जा रहे हैं. वहीं खटीमा में 35 वर्षों से आयोजित हो रहे छठ महोत्सव की पूर्वांचल समाज द्वारा सभी तैयारियां को लगभग पूर्ण कर लिया गया है. पूर्वांचल समाज की महिलाओं के तीन दिन के व्रत आयोजन का यह पर्व 25 से शुरू होकर 28 की सुबह उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के उपरांत समाप्त होगा. खटीमा के रेलवे स्टेशन के समीप संजय रेलवे पार्क में स्थित छठ घाट पर पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा आयोजन किया जाएगा. पूर्वांचल के लोक आस्था के प्रसिद्ध छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. विगत लगभग 35 वर्षों से खटीमा में मनाए जाने वाला छठ महापर्व में इस बार भी भव्य होगा. इस महापर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी द्वारा छठ घाट की साफ सफाई रंग रोगन व सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया है. छठ महोत्सव में सीएम धामी करेंगे शिरकत (Video-ETV Bharat)