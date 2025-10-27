ETV Bharat / state

खटीमा में छठ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, सीएम धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत

उधम सिंह नगर के खटीमा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं, कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करेंगे.

Khatima Chhath Puja Preparations
खटीमा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 27, 2025 at 8:41 AM IST

3 Min Read
खटीमा: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खटीमा के रेलवे पार्क में बने छठ घाट पर सोमवार को भव्य छठ महोत्सव का पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा आयोजन किया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जहां इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने जा रहे हैं. वहीं खटीमा में 35 वर्षों से आयोजित हो रहे छठ महोत्सव की पूर्वांचल समाज द्वारा सभी तैयारियां को लगभग पूर्ण कर लिया गया है. पूर्वांचल समाज की महिलाओं के तीन दिन के व्रत आयोजन का यह पर्व 25 से शुरू होकर 28 की सुबह उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के उपरांत समाप्त होगा.

खटीमा के रेलवे स्टेशन के समीप संजय रेलवे पार्क में स्थित छठ घाट पर पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा आयोजन किया जाएगा. पूर्वांचल के लोक आस्था के प्रसिद्ध छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. विगत लगभग 35 वर्षों से खटीमा में मनाए जाने वाला छठ महापर्व में इस बार भी भव्य होगा. इस महापर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी द्वारा छठ घाट की साफ सफाई रंग रोगन व सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया है.

छठ महोत्सव में सीएम धामी करेंगे शिरकत (Video-ETV Bharat)

पर्व पर श्रद्धालु महिलाएं कड़े नियमों का पालन करते हुए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं. लोक आस्था का छठ महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी शनिवार से नहाए खाए से शुरू हो गया है. पंचमी को खरना होगा तथा षष्ठी सोमवार को व्रती श्रद्धालु महिलाएं छठ घाट पर पहुंचेंगी. जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर तथा छठ मैया की पूजा अर्चना करेंगी.

इसी क्रम में सप्तमी मंगलवार को सूर्योदय से पहले व्रती श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक तरीके से छठ घाट पर पहुंचेंगी जहां छठ मैया की पूजा आराधना करेंगी तथा उगते हुए सूर्य को अर्ध देकर व्रत का समापन करेंगी. इस अवसर पर श्रद्धालु महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए अपने बच्चों व पति के दीर्घायु, सुख शांति समृद्धि व कल्याण के लिए छठ मैया और सूर्य देव से कामना करती हैं. वहीं पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष साकेत प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व पर भव्य आयोजन होगा.

जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे. उन्होंने बताया कि छठ महापर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न समाज के लोग श्रद्धा और आस्था के साथ प्रतिभा करते हैं. उन्होंने कहा कि सोमवार को रात्रि के समय पूर्वांचल के प्रसिद्ध कलाकारों तथा स्थानीय विद्यालयों के बच्चों द्वारा झांकियों के साथ मनमोहक और आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं समापन अवसर पर मंगलवार को प्रातः प्रसाद का वितरण किया जाएगा.

