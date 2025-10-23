ETV Bharat / state

रांची में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, वित्त मंत्री ने कहा- व्रतियों को पर्व के दौरान नहीं हो कोई दिक्कत

छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही है.

Preparations for Chhath Puja in full swing in Ranchi
रांची के छठ घाट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: शनिवार 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा. लिहाजा राजधानी रांची में छठ व्रत की तैयारियां जोर शोर से चल रहा है. सरकारी महकमे की ओर से भी छठ व्रत को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है.

राजधानी रांची के तीन डैम कांके, हटिया और रुक्का डैम के लबालब भरा होने की वजह से इस बार छठव्रती, भगवान भास्कर को सुरक्षित अर्घ्य दे सकें. इसके लिए खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहां बांस-बल्ली गाड़कर वहां लाल रिबन और सावधानी वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वर्षों वर्ष से लोकआस्था का यह महापर्व छठ होता आ रहा है. उनके परिवार में भी 40-50 वर्षों से छठ पूजा होता है. यह एक ऐसा त्योहार है जहां अमीर-गरीब, ऊंच-नीच का भेद मिट जाता है. एक दूसरे को सहयोग करने, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ साथ प्रकृति के साथ मानव जीवन का अन्योन्याश्रय संबंध को भी यह दिखाता है.

वित्त मंत्री की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जहां तक सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों का सवाल है तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने महापर्व छठ को लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला तक सभी छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने के साथ साथ छठव्रतियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां निश्चित समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं.

इस वर्ष अच्छी बारिश से लबालब भरे हुए हैं डैम-जलाशय

इस वर्ष राज्य में हुई जोरदार मानसूनी बारिश की वजह से राजधानी रांची के तीनों डैम, तालाब और जलाशय पानी से लबालब भरे हुए हैं. कांके डैम में जहां 27 फीट पानी है वहीं हटिया डैम में करीब 38 फीट और रुक्का डैम में 33 फीट के करीब पानी है. डैम पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए अर्घ्य वाले दिन व्रतियों की सुविधा के लिए सेफ साइड बैरिकेटिंग लगाई जा रही है.

Preparations for Chhath Puja in full swing in Ranchi
रांची का छठ घाट (ETV Bharat)

वहीं रांची के बड़ा तालाब, अरगोड़ा तालाब, शालीमार तालाब, हटनिया तालाब, बटम तालाब, शालीमार तालाब सहित सभी तालाबों की सफाई और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

इसे भी पढे़ं- झारखंड में महापर्व छठ को लेकर एनडीआरएफ अलर्ट, रांची समेत कई जिलों में टीमें रहेंगी मुस्तैद

इसे भी पढे़ं- छठ को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, टाइगर और शक्ति कमांडो को मिला स्पेशल टास्क

इसे भी पढ़ें- रांची में छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बोले- स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देता है छठ महापर्व

TAGGED:

RANCHI
PREPARATIONS FOR CHHATH PUJA
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
CLEANING OF CHHATH GHATS
CHHATH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.