रांची में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, वित्त मंत्री ने कहा- व्रतियों को पर्व के दौरान नहीं हो कोई दिक्कत

रांची: शनिवार 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा. लिहाजा राजधानी रांची में छठ व्रत की तैयारियां जोर शोर से चल रहा है. सरकारी महकमे की ओर से भी छठ व्रत को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है.

राजधानी रांची के तीन डैम कांके, हटिया और रुक्का डैम के लबालब भरा होने की वजह से इस बार छठव्रती, भगवान भास्कर को सुरक्षित अर्घ्य दे सकें. इसके लिए खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहां बांस-बल्ली गाड़कर वहां लाल रिबन और सावधानी वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वर्षों वर्ष से लोकआस्था का यह महापर्व छठ होता आ रहा है. उनके परिवार में भी 40-50 वर्षों से छठ पूजा होता है. यह एक ऐसा त्योहार है जहां अमीर-गरीब, ऊंच-नीच का भेद मिट जाता है. एक दूसरे को सहयोग करने, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ साथ प्रकृति के साथ मानव जीवन का अन्योन्याश्रय संबंध को भी यह दिखाता है.

वित्त मंत्री की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जहां तक सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों का सवाल है तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने महापर्व छठ को लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला तक सभी छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने के साथ साथ छठव्रतियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां निश्चित समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं.