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काशी के गंगा घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, नगर निगम का मेगा प्लान

छठ पर्व को लेकर नगर निगम सतर्क,गहरे पानी और सुरक्षा को लेकर सख्त निगरानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: आगामी छठ पर्व पर गंगा घाटों और पूजा स्थलों पर जुटने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के सभी क्षेत्रों में सफाई, पानी, रोशनी और सुरक्षा के खास इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा को पूरी व्यवस्था के लिए ओवरऑल नोडल अधिकारी नामित किया है ताकि, सभी कार्य समय से पूरे किए जा सकें. छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए निगम सभी घाटों और पूजा स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चला रही है.

जोनल अधिकारियों और स्वच्छता अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे घाटों की समुचित सफाई, सिल्ट हटाने, मलबे और अनावश्यक सामग्री को तुरंत हटाने का काम प्राथमिकता से पूरा करें. इसके साथ ही प्रवेश और निकास मार्गों, सम्पर्क मार्गों पर भी कूड़ा एकत्र न होने देने के निर्देश दिए गए हैं.