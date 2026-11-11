काशी के गंगा घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, नगर निगम का मेगा प्लान
छठ महापर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, घाटों से हटाई जा रही सिल्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 12:10 PM IST
वाराणसी: आगामी छठ पर्व पर गंगा घाटों और पूजा स्थलों पर जुटने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के सभी क्षेत्रों में सफाई, पानी, रोशनी और सुरक्षा के खास इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा को पूरी व्यवस्था के लिए ओवरऑल नोडल अधिकारी नामित किया है ताकि, सभी कार्य समय से पूरे किए जा सकें. छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए निगम सभी घाटों और पूजा स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चला रही है.
जोनल अधिकारियों और स्वच्छता अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे घाटों की समुचित सफाई, सिल्ट हटाने, मलबे और अनावश्यक सामग्री को तुरंत हटाने का काम प्राथमिकता से पूरा करें. इसके साथ ही प्रवेश और निकास मार्गों, सम्पर्क मार्गों पर भी कूड़ा एकत्र न होने देने के निर्देश दिए गए हैं.
जन संपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया, श्रद्धालुओं की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जलकल विभाग को सभी प्रमुख घाटों और पूजा स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल और वाटर टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
विभाग द्वारा घाटों, पहुंच मार्गों और सम्पर्क रास्तों पर स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइटों को ठीक कराने के साथ ही अस्थायी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. इसके अलावा महिलाओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम और मोबाइल टॉयलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं.
नगर निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे गंगा घाटों और अन्य जलाशयों के पास पानी की गहराई का आकलन कर खतरनाक स्थलों को चिन्हित करें. ऐसे संवेदनशील स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतक लगाए जाएंगे ताकि, कोई भी श्रद्धालु या बच्चा गहरे पानी में न जा सके. साथ ही, निराश्रित पशुओं के नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सा विभाग की टीमों को भी तैनात किया गया है.
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