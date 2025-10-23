ETV Bharat / state

छठ महापर्व की तैयारी शुरु, तालाब और नदी के घाटों की हो रही सफाई

बलरामपुर रामानुजगंज : छत्तीसगढ़ में छठ पूजा की तैयारियां शुरु हो गई हैं.मूलत: उत्तर भारतीयों का ये पर्व अब धीरे-धीरे देश के अन्य राज्यों में भी फेमस हो रहा है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी छठ पूजा को लेकर उत्तर भारतीयों में काफी उत्साह देखा जा रहा है.बात यदि बलरामपुर रामानुजगंज की करें तो यहां पर हर साल कन्हर नदी के तट पर छठ पर्व मनाया जाता है.जिसके लिए अब घाट की सफाई शुरु की जा चुकी है.नगर पालिका अध्यक्ष सीएओ जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी छठ घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं.

छठ पूजा में दिखेगी रौनक : रामानुजगंज के कन्हर नदी के दोनों तरफ दर्जन भर अस्थाई छठ घाट बनाए जा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों के हजारों छठ व्रती और श्रद्धालु यहां छठ पूजा में शामिल होंगे. रामानुजगंज के रहने वाले शिक्षक मंटू ठाकुर ने बताया कि छठ की तैयारी बहुत अच्छे से की जा रही है.