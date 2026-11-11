छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर; कालिंदी कुंज यमुना घाट पर सफाई तो नोएडा स्टेडियम में बना 150 फीट लंबा कुंड
आयोजकों ने अनुमान लगाया कि इस बार दिल्ली-एनसीआर में छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 11, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली बीतते ही दिल्ली-एनसीआर में आस्था के महापर्व 'छठ' की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गई हैं. कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट और सेक्टर-21A के नोएडा स्टेडियम में बड़े आयोजन होते हैं. नोएडा स्टेडियम में 150 फीट लंबा भव्य कुंड बनकर तैयार है, जिसमें गंगाजल मिलाकर अर्घ्य दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कालिंदी कुंज यमुना घाट पर झाग और गंदगी को साफ किया जा रहा है.
छठ महापर्व में महज कुछ ही दिन शेष हैं और कालिंदी कुंज ओखला स्थित यमुना तट पर सफेद झाग को हटाने की कवायद जारी है. वहीं आयोजक घाट को तैयार करने में जुटे हैं. स्थानीय आयोजकों का कहना है कि टिकट न मिलने की वजह से इस बार दिल्ली-एनसीआर में ही रुकने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब एक से डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है.
इसके अलावा नोएडा स्टेडियम में इस साल श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए 150 फीट लंबा कुंड तैयार किया गया है. इसमें विशेष तौर पर गंगाजल मिलाया जाएगा, ताकि व्रत रखने वाली महिलाएं बिना किसी परेशानी के सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य दे सकें. नहाय-खाय, खरना और फिर अर्घ्य, छठ महापर्व का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है. प्रशासन और सामाजिक समितियां सुरक्षा, लाइटिंग और स्वच्छता की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हैं, ताकि आस्था के इस महापर्व पर किसी भी व्रती की श्रद्धा में कोई खलल न पड़े.