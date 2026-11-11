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छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर; कालिंदी कुंज यमुना घाट पर सफाई तो नोएडा स्टेडियम में बना 150 फीट लंबा कुंड

छठ को लेकर तैयारियां जारी, कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हो रही सफाई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली बीतते ही दिल्ली-एनसीआर में आस्था के महापर्व 'छठ' की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गई हैं. कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट और सेक्टर-21A के नोएडा स्टेडियम में बड़े आयोजन होते हैं. नोएडा स्टेडियम में 150 फीट लंबा भव्य कुंड बनकर तैयार है, जिसमें गंगाजल मिलाकर अर्घ्य दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कालिंदी कुंज यमुना घाट पर झाग और गंदगी को साफ किया जा रहा है.

छठ महापर्व में महज कुछ ही दिन शेष हैं और कालिंदी कुंज ओखला स्थित यमुना तट पर सफेद झाग को हटाने की कवायद जारी है. वहीं आयोजक घाट को तैयार करने में जुटे हैं. स्थानीय आयोजकों का कहना है कि टिकट न मिलने की वजह से इस बार दिल्ली-एनसीआर में ही रुकने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब एक से डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है.