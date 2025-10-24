ETV Bharat / state

अंतिम चरण में छठ महापर्व की तैयारी, बिलासपुर के तोरवा छठ घाट मे होगा भव्य आयोजन

बिलासपुर का तोरवा छठ घाट इस बार फिर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का केंद्र बनने जा रहा है.

Preparations for Chhath Mahaparva
अंतिम चरण में छठ महापर्व की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
बिलासपुर: दिपावली के बाद अब छठ महापर्व की तैयारी अंतिम चरण में है. बिलासपुर के तोरवा छठ घाट आस्था का केंद्र है जिसमें करीबन 60 से 70 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. प्रसिद्ध तोरवा छठ घाट में पिछले 25 वर्षों से छठ पूजा हो रही है. समिति का दावा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है.

बिलासपुर के तोरवा छठ घाट मे होगा भव्य आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने ली बैठक: लगभग एक किलोमीटर लंबे घाट पर इस साल 27 और 28 अक्टूबर को व्रती श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे. इस विशाल आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है. कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह की अध्यक्षता में छठ पूजा समिति और अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई. इसमें सुरक्षा, स्वच्छता, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बिलासपुर का छठ पूरे देश में प्रसिद्ध है और यह अब शहर की पहचान बन चुका है. जिसमें उत्तर भारतीयों के साथ स्थानीय लोग भी भाग लेते हैं इस बार भी आयोजन को सफल बनाने में सभी का हर संभव प्रयास है.- समिति के मुख्य सदस्य प्रवीण झा

पार्किंग और यातायात व्यवस्था: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो और चार पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बिलासा उपवन में की जाएगी. इसके लिए प्रवेश और निकासी के अलग-अलग मार्ग तय किए जा रहे हैं, ताकि जाम की स्थिति न बने. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने-जाने वाले सभी रास्तों को दुरुस्त किया जाए और मार्गों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रहे.

Preparations for Chhath Mahaparva
बिलासपुर का तोरवा छठ घाट इस बार फिर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का केंद्र बनने जा रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा व्यवस्था: छठ महापर्व के दौरान पूरे क्षेत्र में 300 से 400 पुलिस जवान तैनात रहेंगे, जो घाट, सड़कों और पार्किंग स्थलों पर निगरानी रखेंगे. पूरे घाट क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है और ड्रोन कैमरे भी निगरानी में लगाए जाएंगे. घाट पर पुलिस का एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा. आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ टीम, और स्वास्थ्य विभाग की इस बार ज्यादा संख्या में टीम मौके पर मौजूद रहेंगी.

छठ महापर्व 2025 से जुड़ी अहम तारीखें

  • 25 अक्टूबर: नहाय-खाय के साथ महापर्व का शुभारंभ और संध्या को अरपा मैया की महाआरती.
  • 26 अक्टूबर: खरना का प्रसाद तैयार किया जाएगा.
  • 27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त के समय अर्घ्यदान).
  • 28 अक्टूबर: प्रातः अर्घ्य (सूर्योदय के समय अर्घ्यदान).

पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज और सहजानंद समाज के संयुक्त प्रयासों से यहां इस बार भी छठ को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है.

