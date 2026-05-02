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यूपी में जनगणना-2027 की तैयारियां तेज, 5.25 लाख कर्मी होंगे तैनात; दो चरणों में सर्वे, पूछे जाएंगे ये सवाल

पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा.

यूपी में जनगणना की तैयारियां.
यूपी में जनगणना की तैयारियां. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसे इस बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. प्रदेश में इस कार्य के लिए करीब 5.50 लाख अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जिनमें शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे।

जनगणना प्रधान अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि जनगणना दो चरणों में होगी. पहला चरण ‘मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना’ 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण ‘जनसंख्या गणना’ फरवरी 2027 में होगा. पहले चरण में घरों की स्थिति और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण में व्यक्तियों की गणना की जाएगी.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग गणना ब्लॉक बनाए गए हैं. स्लम क्षेत्रों के लिए विशेष ब्लॉक और बेघर लोगों की गणना दूसरे चरण में की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां एक भी व्यक्ति निवास करता है, उसे आबाद गांव माना जाएगा.

जनगणना में 34 प्रमुख प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें मकान, परिवार, सुविधाओं और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी. नागरिक स्वयं भी 7 मई से 21 मई 2026 तक ऑनलाइन स्व-गणना कर सकते हैं. इसके बाद उन्हें एक यूनिक आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे प्रगणक के सत्यापन के दौरान दिखाना होगा.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल विकास योजनाओं के लिए होगा. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है. प्रदेश में यह कार्य 75 जिलों, 350 तहसीलों और 783 नगरीय निकायों में कराया जाएगा। इसके लिए करीब 3.90 लाख मकानसूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं.

जनगणना 2027: पूछे जाने वाले प्रमुख सवाल

आवास से जुड़े सवाल

  • भवन नंबर क्या है?
  • जनगणना मकान नंबर क्या है?
  • फर्श, दीवार और छत की सामग्री क्या है?
  • मकान का उपयोग और उसकी स्थिति क्या है?

परिवार विवरण

  • परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?
  • परिवार के मुखिया का नाम, लिंग और सामाजिक श्रेणी क्या है?
  • मकान का स्वामित्व किसके पास है?
  • घर में कितने कमरे और विवाहित जोड़े हैं?

सुविधाएं

  • पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है?
  • बिजली/प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है?
  • क्या घर में शौचालय और स्नान की सुविधा है?
  • खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन उपयोग होता है?
  • परिसंपत्तियां
    क्या घर में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर है?
  • क्या साइकिल, बाइक या कार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं?

अन्य जानकारी

  • घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज उपयोग होता है?
  • मोबाइल नंबर क्या है?

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना में सहयोग करें, सही जानकारी दें और स्व-गणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करें.

यह भी पढ़ें: जनगणना के वो 33 सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे, मकान-दुकान से लेकर ये भी बताना पड़ेगा

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