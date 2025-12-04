ETV Bharat / state

देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन की तैयारी, भव्य पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पांच दिसंबर को देवघर पहुंचने वाले हैं. यहां ने भव्य पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे.

JP Nadda Deoghar Visit
कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
देवघर: आने वाले दो दिनों तक झारखंड का धार्मिक जिला कहा जाने वाला देवघर राजनीति का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि पांच दिसंबर को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा देवघर में रहेंगे.

5 दिसंबर को जेपी नड्डा देवघर आएंगे और फिर रात्रि विश्राम के बाद 6 नवंबर को वह देवघर में बने बीजेपी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही साथ संथाल क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे.

बीजेपी नेताओं के बयान (ETV Bharat)

जेपी नड्डा के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह

अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के आने की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं. जेपी नड्डा के आगमन को लेकर देवघर जिला के बीजेपी जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने बताया कि 5 दिसंबर को देर शाम देवघर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा और फिर वो वहां से परिसदन में रात्रि विश्राम के लिए चले जाएंगे.

बाबाधाम में जेपी नड्डा करेंगे पूजा अर्चना

6 दिसंबर को नड्डा सुबह बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से मिलेंगे और फिर जलपान करने के लिए फिर से सर्किट हाउस जायेंगे. जलपान करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए देवघर में बने भव्य कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी करेंगे.

कार्यक्रम की तैयारी में लगे नेता

कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे राजमहल के पूर्व विधायक और भाजपा नेता अनंत ओझा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर की धरती पर पहुंचने के बाद यहां के कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा दोनों की ही बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बड़े नेताओं से रूबरू होने के बाद कार्यकर्ता मजबूत होते हैं.

अनंत ओझा पार्टी अध्यक्ष के सामने उठाएंगे घुसपैठियों का मुद्दा

अनंत ओझा ने जेएमएम और कांग्रेस की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से संथाल क्षेत्र में बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं. यह पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी को खराब कर रहा है. डेमोग्राफी खराब होने के कारण भारतीय जनता पार्टी भी इस क्षेत्र में अपना पूर्ण राजनीतिक विस्तार नहीं कर पा रही है. जब तक सही वोटरों की पहचान नहीं होगी तब तक राज्य में पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत को धर्मशाला समझने वाले लोगों को यहां से निकालने की जरूरत है. जिस तरह से बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग रहे हैं, वैसे ही संथाल से भी ऐसे बाहरी मुल्क से आए लोगों को निकालने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा जोर-शोर से राष्ट्रीय अध्यक्ष केे समक्ष भी उठाया जाएगा.

5 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है. भाजपा नेताओं का कहना है कि नड्डा का यह दौरा संथाल और पूरे झारखंड के लिए राजनीतिक दिशा तय करने वाला साबित होगा.

