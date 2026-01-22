25वीं वर्षगांठ पर NSD में 'भारत रंग महोत्सव' की तैयारियां तेज, जानें इस बार क्या-क्या होगा खास
भारंगम को लेकर इस बार संस्थान की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं. इसपर ईटीवी भारत ने निदेशक चितरंजन त्रिपाठी से खास बातचीत की..
Published : January 22, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: मंडी हाउस की गलियों में एक बार फिर रंगमंच प्रेमियों और कलाकारों का जमावड़ा दिखने वाला है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में बढ़ती हलचल बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव, 'भारत रंग महोत्सव' यानी भारंगम की 25वें साल की तैयारियां जोरों पर हैं. इस साल 27 जनवरी से 20 फरवरी तक भारंगम का आयोजन किया जाएगा. एनएसडी अपने अब तक के सबसे बड़े संस्करण के रूप में देशभर के 40 स्थानों सहित विश्व के हर महाद्वीप के कम से कम एक देश में भी इसका आयोजन किया जाएगा. 136 चयनित नाटकों और शेष आमंत्रित प्रस्तुतियों के साथ-साथ 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों सहित कुल 277 भारतीय प्रस्तुतियों का मंचन किया जाएगा.
इसमें 228 भाषाओं और बोलियों में प्रदर्शन शामिल होंगे. चयनित नाटक विभिन्न थिएटर समूहों के 817 राष्ट्रीय और 34 अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के स्क्रीनिंग का परिणाम हैं. इसके अलावा महोत्सव में 19 विश्वविद्यालय प्रस्तुतियां और 14 स्थानीय प्रस्तुतियां भी प्रदर्शित की जाएंगी. खास बात यह है इस बार महिला निर्देशकों की 33 प्रस्तुतियों को प्रदर्शित किया जाएगा.
भाषाओं और विचारधाराओं का विशाल संगम: संस्थान के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि भारत रंग महोत्सव 2026, थिएटर के लोकतंत्रीकरण और सार्वभौमिकीकरण का प्रतीक है न केवल अपने इरादे में बल्कि इसके पैमाने में भी. कई भारतीय और विदेशी भाषाओं, विविध शैलियों और विभिन्न समुदायों एवं आयु समूहों से नाट्य प्रस्तुतियों का समावेश इस महोत्सव में किया गया है. यहां भाषाओं, क्षेत्रों, सौंदर्यशास्त्र और विचारधाराओं का एक विशाल संगम देखने को मिलेगा. नाटक के विभिन्न रूपों और शैलियों के माध्यम से लेकर लोक परंपराओं को एक साथ लाना हमारा प्रयास है. मुझे खुशी है कि हम इस थिएटर फेस्टिवल को राष्ट्रीय राजधानी से दूर के भारतीय शहरों में आयोजित कर रहे हैं. ये ऐसे स्थान हैं जहां लोगों का थिएटर तक पहुंच बहुत सीमित है या कुछ मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं है.
जोड़े गए नए केंद्र: उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं (मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत एवं अन्य) के साथ कई आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं के साथ-साथ तुलु, उर्दू, ताई खामती और नईशी को शामिल करके अपने भाषाई कैनवास का विस्तार किया गया है. राष्ट्रीयता को चिह्नित करते हुए, पहली बार इस महोत्सव में कई नए केंद्र जोड़े गए हैं, जिनमें लद्दाख, अंडमान भी शामिल हैं.
विस्तृत श्रृंखला की जाएगी शामिल: चितरंजन त्रिपाठी ने आगे बताया, भारंगम की 25वीं वर्षगांठ को और खास बनाने के लिए क्यूरेटेड और संबद्ध थिएटर उत्सवों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें आदिरंग महोत्सव (आदिवासी थिएटर, नृत्य और शिल्प), जश्ने बचपन (बच्चों का थिएटर उत्सव), बाल संगम (बच्चों द्वारा लोक नृत्य और नाटक), पूर्वोत्तर नाट्य समारोह (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का थिएटर), कठपुतली थिएटर महोत्सव, नृत्य नाटक महोत्सव, संस्कृत नाटकों की विशेषता वाला शास्त्रीय नाटक महोत्सव और लघु-प्रारूप प्रस्तुतियों का प्रदर्शन करने वाला 'माइक्रो ड्रामा' महोत्सव भी शामिल है.
33 महिला निर्देशकों के नाटक शामिल: साथ ही पहली बार, ट्रांसजेंडर समुदायों, यौनकर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों द्वारा भी थिएटर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी. इतना ही नहीं, भारंगम में 33 महिला निर्देशकों के नाटक शामिल हैं. वहीं भारंगम में महिलाओं की प्राथमिकता को दर्शाते हुए पहली बार महिला यौनकर्मी भी नाटक का मंचन करती नजर आएंगी. भारंगम में पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं दिखेगा. इसी कड़ी में महिला यौनकर्मियों को भारंगम का हिस्सा बनाया गया है.
इन दिग्गजों को किया जाएगा याद: वहीं रंगदूत को लेकर सवाल पर एनएसडी निदेशक ने बताया कि रंगदूत के तौर पर संस्थान की पूर्व छात्रा मीता विशिष्ट नजर आएंगी इस बार का महोत्सव में थिएटर के दिग्गज रतन थियाम, दया प्रकाश सिन्हा, बंसी कौल और आलोक चटर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए भगवान बिरसा मुंडा, लोक माता अहिल्या बाई और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी प्रतिष्ठित ऐतिहासिक हस्तियों को भी याद किया जाएगा. महोत्सव के दौरान एनएसडी दिल्ली परिसर में इब्राहिम अल्काजी के सम्मान में एक विशेष रूप से क्यूरेटेड सेमिनार आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा, महोत्सव में एक कैंसर सर्वाइवर और एनएसडी के पूर्व छात्र द्वारा लिखित एक विशेष नाट्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा.
सर्वश्रेष्ठ कार्य को किया जाएगा पुरस्कृत: इसके अलावा, एनएसडी छात्रसंघ के नेतृत्व वाला सेक्शन एनएसडी दिल्ली परिसर में, बीआरएम केंद्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों की तरफ से नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन सहित कई इंटरैक्टिव और एजुकेशनल सेशन भी आयोजित करेगा. इसके अलावा, बीआरएम 2026 में उभरते और स्थापित थिएटर पेशेवरों दोनों के लिए सेमिनार, मास्टर क्लासेज और वर्कशॉप्स शामिल होंगी. साथ ही नए लिखे गए नाटकों को आमंत्रित किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ कार्य को पुरस्कृत और प्रकाशित भी किया जाएगा. वहीं स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों आदि को श्रद्धांजलि देने वाले विशेष प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए जाएंगे. भारंगम में प्रस्तुत होने वाले नाटकों का टिकट bookmyshow पर उपलब्ध रहेंगे.
