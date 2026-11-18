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खाटूधाम में बाबा श्याम के पाटोत्सव की तैयारियां तेज, 2200 सुरक्षाकर्मी संभालेंगे मोर्चा

खाटूश्यामी जी. ( ETV Bharat sikar )

सीकरः खाटूधाम में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर होने वाले बाबा श्याम के पाटोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

इस बार पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. श्रद्धालुओं को रास्ते में पानी की परेशानी नहीं हो, इसके लिए 15 लाख पानी के पाउच और 10 पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है. पार्किंग स्थलों पर भी बोरिंग के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सांवलपुरा और 52 बीघा पार्किंग में स्थायी सुलभ कॉम्प्लेक्स के साथ पानी की व्यवस्था रहेगी. प्रमुख रास्तों पर ध्वनि प्रसारण प्रणाली लगाई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को जरूरी सूचनाएं मिलती रहे.