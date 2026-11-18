खाटूधाम में बाबा श्याम के पाटोत्सव की तैयारियां तेज, 2200 सुरक्षाकर्मी संभालेंगे मोर्चा
श्रद्धालुओं के लिए 15 लाख पानी के पाउच और 10 पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है.
Published : November 18, 2026 at 11:20 AM IST
सीकरः खाटूधाम में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर होने वाले बाबा श्याम के पाटोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.
इस बार पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. श्रद्धालुओं को रास्ते में पानी की परेशानी नहीं हो, इसके लिए 15 लाख पानी के पाउच और 10 पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है. पार्किंग स्थलों पर भी बोरिंग के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सांवलपुरा और 52 बीघा पार्किंग में स्थायी सुलभ कॉम्प्लेक्स के साथ पानी की व्यवस्था रहेगी. प्रमुख रास्तों पर ध्वनि प्रसारण प्रणाली लगाई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को जरूरी सूचनाएं मिलती रहे.
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पांच जगह चिकित्सा शिविर, पांच एंबुलेंस रहेंगी तैनातः कमेटी व्यवस्थापक संतोष शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग के सहयोग से पांच स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे. यहां श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी. आपात स्थिति से निपटने के लिए पांच एंबुलेंस तैनात रहेंगी. वहीं, परिजनों से बिछुड़ने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए तोरण गेट, अस्पताल चौराहा, मंदिर निकासी मार्ग और अलोदा तिराहे पर चार सहायता केंद्र बनाए जाएंगे.
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280 कैमरों से निगरानी, 2200 सुरक्षाकर्मी तैनातः पाटोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 280 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. भीड़ और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए 2200 निजी सुरक्षा गार्ड और होमगार्ड तैनात रहेंगे. यातायात व्यवस्था के लिए पांच छोटी और एक बड़ी क्रेन रखी जाएगी. इसके अलावा आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए चार दमकल वाहन तैनात रहेंगे.
बिजली कटौती होने पर भी नहीं रुकेगी रोशनीः श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली व्यवस्था के वैकल्पिक इंतजाम भी किए गए हैं. इसके तहत 500 किलोवाट के दो और 125 किलोवाट का एक जनरेटर लगाया जाएगा. लखदातार ग्राउंड में 320 किलोवाट तथा 40 फीट मार्ग पर 45 और 42 किलोवाट के जनरेटर की व्यवस्था रहेगी. पार्किंग स्थलों पर बैरिकेडिंग, टिन शेड और संकेतक बोर्ड लगाने का काम भी अंतिम चरण में है.